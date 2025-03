IB3 Ràdio estrena un pòdcast sobre el mite de la conciliació: 'Malabars'

Conciliar feina, vida familiar i temps personal no hauria de ser un malabarisme constant. Tot i això, la realitat ens demostra el contrari. Per aquest motiu, IB3 Ràdio presenta 'Malabars', un nou pòdcast dirigit per la periodista Victòria Morell, que aprofundeix en la corresponsabilitat i visibilitza les desigualtats encara presents en la distribució de les cures i les tasques domèstiques. Dilluns dia 31 de març els dos primer episodis estaran disponibles a les nostres plataformes.

El pòdcast abordarà la penalització laboral de la maternitat, la importància d'edu car en corresponsabilitat des de la infància i la necessitat d'un canvi estructural en la manera com valoram i gestionam les cures. Els capítols donen veu a testimonis reals de maternitat com els de Maria Antònia Orell i Ann Perelló, i també a famílies monoparentals i famílies amb infants amb discapacitat, que expliquen com viuen el repte diari de conciliar i cuidar sense prou suport.

Aquest projecte compta amb la participació de figures de prestigi internacional com ara Laura Baena, fundadora del col·lectiu Malasmadres, i de l’Associació Yo no renuncio; Andrea Ros, actriu i creadora del projecte ‘La vida secreta de las ma dres’; i Ivonne Laborda, referent en educació i criança respectuosa. A més, també hi intervindran figures clau a les Illes Balears, com són Laura Frau i Miquel Far, així com famílies de diversos models, que compartiran les seves experiències reals.

Un espai de debat imprescindible per entendre i reflexionar sobre les transformacions necessàries per tenir una societat més justa i igualitària.