Vianants Mallorca demana al batle de Palma que «doni bon exemple» a l’hora d’aparcar el seu cotxe oficial

Vianants Mallorca ha demanat aquest dissabte a Jaime Martínez (PP), batle de Palma, que «doni bon exemple» a l’hora d’aparcar el seu cotxe oficial. L’entitat ha recordat que «s’ha sabut a través de la premsa que el vehicle del batle estava estacionat en una zona d’ús exclusiu per a vianants, concretament a la plaça de Santa Eulàlia».

Segons Vianants Mallorca, «el batle, i per extensió tots els càrrecs públics, haurien de ser conscients de les conseqüències dels seus actes, perquè d’aquí surt l’anomenat ‘aprenentatge social’. La gent imita allò que veu a partir del que fan les persones rellevants. En aquest cas, el cotxe del batle, i per extensió el mateix batle com a màxima autoritat del municipi, està generant un aprenentatge social totalment incorrecte i incívic, reforçant el comportament d’una minoria que té per costum aparcar en zones destinades als vianants».

Segons l’entitat social, «contínuament observam com es bloquegen voravies, passos de vianants i cantonades aptes per al pas de vianants. Els vehicles aparcats damunt voravies, passos de vianants o cantonades de travessia generen problemes d’accessibilitat i malestar a les persones que es desplacen a peu».

És així que, per a Vianants Mallorca, aprofiten aquest fet «per recordar a tots els representants polítics que, a altres ciutats europees, és habitual veure els seus governants utilitzant el transport públic, la bicicleta o anant a peu a la feina. El primer ministre neerlandès Mark Rutte, del partit liberal, ho fa en bicicleta, i també ho feia el conservador batle de Londres, Boris Johnson. Imitar aquest acte tendria un efecte positiu en la mobilitat de l’illa, perquè, a més de ser exemplar, els permetria conèixer en quines condicions es troben els tipus de mobilitat que feim servir la majoria de la població».