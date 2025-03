Mallorca acull per primera vegada la Conferència de Presidències de Diputacions, Cabildos i Consells d’Espanya

La VI Conferència de Presidències de Diputacions Provincials, Cabildos i Consells Insulars ha començat aquest dijous al Palau de Congressos de Palma, amb la presència de més de 30 màxims responsables d’aquestes institucions d’arreu de l'Estat espanyol. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha estat l’encarregat de fer el discurs inaugural de la conferència, organitzada per primera vegada per la institució insular, juntament amb la Fundació Democràcia i Govern Local i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

Galmés ha destacat la importància dels governs locals intermedis per les competències cabdals que gestionen, però ha recordat que s’enfronten a desafiaments diferents: «Mentre algunes províncies lluiten per combatre la despoblació de les zones rurals, a les illes feim front al repte del creixement demogràfic i a la saturació en determinats llocs i moments de l'any. Tot això, sense oblidar els problemes associats a aquest repte, com la mobilitat o el preu de l’habitatge».

La trobada, que també compta amb la presència del secretari d’estat de Política Territorial, Arcadi España, té l’objectiu de crear un fòrum per a coordinar i impulsar polítiques estratègiques en els governs locals intermedis d’Espanya.

El president del Consell de Mallorca, durant el seu discurs, també ha incidit que «els arxipèlags patim els costos i els problemes derivats de la insularitat». «Tot això, –ha afegit Galmés– ens empeny a apostar per la sostenibilitat en tots els seus vessants, que permetin assegurar el benestar de les generacions futures. Així, en aquesta edició s'abordaran dues qüestions clau que marcaran el futur de les nostres agendes, com ara el turisme responsable i la transformació digital, amb especial atenció a la intel·ligència artificial i la ciberseguretat».

Llorenç Galmés també ha fet referència a les competències del Consell, recordant que encara queda camí per recórrer i per assolir el ple autogovern que recull l’Estatut d’autonomia: «A dia d'avui, el Consell de Mallorca gestiona la majoria de les competències atribuïdes per l'Estatut d'autonomia, com l'ordenació del territori, els serveis socials, la promoció i l'ordenació turística, el règim local, la cultura, els esports, les carreteres, les polítiques de gènere, la tutela i l'acolliment de menors, entre moltes altres. Tot i això, encara queda camí per recórrer, ja que la plena consecució de l'autogovern que preveu l'Estatut d'autonomia requereix la transferència de les competències encara pendents per part del Govern de les Illes Balears».

La conferència s’ha iniciat pel matí amb un recorregut per a totes les autoritats i per als seus acompanyats a la Catedral de Mallorca. L’acte inaugural ha comptat amb la intervenció, a més del president de Mallorca, Llorenç Galmés, de Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona, batlessa de Sant Boi de Llobregat i presidenta de la Fundació Democràcia i Govern Local. Així mateix, ha intervingut el secretari d’Estat de Política Territorial, Arcadi España, i el secretari general de la Federació Espanyola de Municipis i Provincies, Luis Martínez-Sicluna. La conferència inaugural ha anat a càrrec del catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona Tomàs Font. Acte seguit, s’ha fet una visita guiada al Palau del Consell de Mallorca i un sopar a l’aljub del museu Es Baluard, a càrrec del xef Koldo Royo, amb la col·laboració dels xefs Andreu Genestra, Santi Taura, Jordi Cantó i Ariadna Salvador.

Per a divendres hi ha prevists dos debats: 'Reptes del turisme responsable' i 'Transformació digital: intel·ligència artificial i ciberseguretat'. La cloenda serà al migdia, amb una declaració institucional conjunta.