Progreso en Verde: «L'actitud i incompetència del PP acabarà portant a la ruïna els conductors de les galeres de cavalls»

El servei de transport de galeres a cavalls tornarà al Ple de l'Ajuntament de Palma el proper dijous, 27 de març. I ho fa com mai abans ho havia fet. Dues propostes, una de Més per Palma i una altra de Vox, es debatran al consistori palmesà.

«Ara mateix el PP es queda sol donant suport a l'explotació dels cavalls de les galeres, un servei que tant la resta de partits polítics com els mateixos conductors de galeres defineixen com a insostenible», assenyala Progreso en Verde.

El servei de galeres de cavalls de Palma està més contra les cordes que mai. La majoria dels partits polítics de l'Ajuntament de Palma, Més per Palma, PSOE, Podem i Vox exigeixen al batle, Jaime Martínez, la fi de les galeres a cavalls.

«Fora de l'Ajuntament, l'enorme esforç del partit animalista Progreso en Verde amb les incomptables denúncies, escrits, recollides de signatures, intervencions al Ple de Cort i multitudinàries manifestacions, té a l'abast de la mà aconseguir el gran objectiu pel qual lluiten des de fa anys: posar fi al patiment dels cavalls de les galeres», expliquen els animalistes.

Durant els darrers mesos s'han presentat al Ple de l'Ajuntament de Palma, gràcies a Més per Palma, en col·laboració amb Progreso en Verde, diverses propostes per a posar fi al servei de galeres a cavalls. Totes elles rebutjades pel tàndem PP-Vox.

Ara, el darrer dijous de març es presenta com una ocasió històrica per a iniciar la fi del servei de galeres a cavalls a Palma.

Les alternatives presentades van des del rescat voluntari de les llicències, indemnitzacions, substitució de les galeres de cavalls per vehicles elèctrics o la substitució de les llicències actuals per llicències de taxis. «Totes les alternatives continuen sent rebutjades pel PP, i per això la fi del servei de galeres a cavalls arribarà per portar a la ruïna els conductors de les galeres», apunten.

Així, Progreso en Verde remarca que «el PP es queda sol defensant l'explotació dels cavalls de les galeres, a més de provocar, de no aprovar les alternatives presentades, la ruïna dels conductors de les galeres. Aquesta és la seva estratègia. Mai no ha presentat una alternativa per a solucionar el conflicte de les galeres. Saben igual que tots que la situació del servei de galeres és insostenible».

Finalment, denuncien que «ni tan sols són capaços de complir i fer complir les lleis i les ordenances de protecció animal. Bloquegen informació sobre les galeres, no contesten els escrits, no compleixen els acords aprovats al Ple en relació a les condicions dels estables dels cavalls, no hi ha protecció cap als equins i tota la ciutat es veu malmesa per una imatge vergonyosa sobre el benestar dels cavalls». «Poden cercar solucions o ser part del problema, ells decideixen», apunta Guillermo Amengual, president del partit animalista Progreso en Verde.