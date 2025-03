Formentera sanciona amb 30.000 euros un lloguer turístic il·legal

El Consell Insular de Formentera, a través de la Conselleria de Turisme, ha imposat una sanció de 30.000,50 euros a una empresa com a propietària i comercialitzadora d’un lloguer turístic il·legal.

L’habitatge que era objecte de comercialització turística sense disposar del títol habilitant corresponent està situat en el terme municipal de Sant Francesc.

Aquesta infracció està tipificada com a greu en l’article 119.g) de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, i sancionada amb multa d’entre 20.001 i 40.000 euros, segons l’article 123.2 de la mateixa normativa.

Després que la propietat hagi reconegut els fets, s’ha aplicat una reducció del 40 % sobre la sanció, de manera que l’import final de la sanció ha quedat fixat en 18.000,30 euros.

Segons han explicat, aquesta multa s’emmarca en la «ferma voluntat» del Consell Insular de Formentera de «vetllar per la legalitat en el sector turístic i garantir el compliment de la normativa vigent en matèria de comercialització d’allotjaments turístics». «La institució insular continuarà amb la seua labor d’inspecció i control per a evitar l’oferta il·legal d’allotjament a l’illa i protegir tant residents com visitants», han remarcat. Aquest expedient forma part de les 17 actes aixecades per l’inspector de Turisme durant el passat estiu referents a denúncies per lloguer turístic il·legal.

La resta d’infraccions ja es troben en tramitació i segueixen el seu curs després d’incoar expedient sancionador amb multes tipificades com molt greus, ja que en cap dels casos s’assumeix la responsabilitat de la suposada infracció, que poden comportar sancions d’entre 40.000,01 euros i 400.000 euros.

Durant el passat mes d’agost, es varen dur a terme tres sortejos, que varen representar un total de 70 blocs o referències cadastrals repartides per tota l’illa. Aquests sortejos varen generar 288 visites a pisos o cases, de les quals es varen obtenir 10 actes de denúncies. A aquestes s’han de sumar altres set actes aixecades per denúncies directes dels veïns.