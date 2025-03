El GOB Mallorca i Salvem Sa Pedruscada interposen un recurs contra la resolució que aprova una nova urbanització a Capdepera

El GOB Mallorca i l’associació Salvem Sa Pedruscada han interposat recurs de reposició contra la resolució de la Junta de Govern Local de Capdepera del passat 12 de febrer de 2025. Aquesta resolució desestima les al·legacions presentades per l’associació Salvem Sa Pedruscada i aprova definitivament el projecte de reparcel·lació de la UA-11 Sa Pedruscada, promogut per Residencial Vista Alegre SA.

Des del GOB consideren que aquesta actuació vulnera l’ordenament jurídic vigent en matèria urbanística, «ja que es tracta d’una transformació de sòl rústic en urbà sense comptar amb l’instrument de planejament adequat». A més, l’entitat denuncia que no es compleixen els requisits essencials establerts per la legislació, com la necessitat d’una memòria de viabilitat econòmica, un informe sobre la suficiència de recursos hídrics o una avaluació mediambiental.

A banda, des del GOB també recorden que, d’acord amb el Decret llei 10/2022, de 27 de desembre, els terrenys afectats «haurien de ser considerats sòl rústic comú, la qual cosa impossibilitaria la seva urbanització tal com es planteja en el projecte». Així mateix, «la resolució recorreguda incompliria l’article 7 de la Llei 12/2017, d’urbanisme de les Illes Balears, que exigeix la prèvia aprovació d’un instrument de planejament per legitimar qualsevol transformació urbanística», expliquen des de l’entitat.

Entre altres irregularitats, també denuncien la manca d’un informe de sostenibilitat econòmica i d’un estudi sobre la suficiència de recursos hídrics, a més de considerar que la decisió de l’Ajuntament de Capdepera és arbitrària i manca de la deguda motivació.

Per tot això, des del GOB Mallorca sol·liciten que es deixi sense efecte l’aprovació del projecte de reparcel·lació de Sa Pedruscada per ser contrari a l’ordenament jurídic i que es garanteixi el compliment de la normativa vigent en matèria d’ordenació del territori i protecció del medi ambient.