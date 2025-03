Més per Menorca critica que el PP es negui a crear un Observatori de Dades Culturals i Socials

Més per Menorca lamenta que el Partit Popular hagi votat en contra de la seva proposta per a la creació d’un Observatori de Dades Culturals i Socials de Menorca, una iniciativa que pretenia dotar l’illa d’una eina fonamental per millorar el coneixement i la gestió del sector cultural i social menorquí.

La proposta, que va ser debatuda al ple del Consell, plantejava la necessitat de recollir i analitzar dades de manera rigorosa per tal de prendre decisions informades i establir polítiques públiques fonamentades. La formació menorquinista argumenta que «sense aquest observatori, Menorca continua sense una base sòlida d’informació sobre qüestions clau com l’ocupació en el sector cultural, els ingressos generats pels espectacles o l’impacte de les ajudes públiques que s’hi destinen».

Segons ha declarat la portaveu de Més per Menorca, Noemí García, «és incomprensible que el PP es negui a crear una eina que beneficiaria tant les institucions públiques com els professionals del sector. Parlen de bona gestió, però es neguen a tenir les eines bàsiques per fer-la possible. Sense dades fiables, seguim prenent decisions a cegues».

Des de Més per Menorca es considera que el rebuig del PP posa en evidència la seva falta de compromís amb la cultura. «El seu vot en contra és un fre per al desenvolupament del sector cultural de l’illa. Seguirem defensant la necessitat d’un observatori que aporti informació rigorosa i accessible per a tothom», ha afegit García.

La portaveu menorquinista va concloure la seva intervenció anunciant que serà el pròxim govern d’esquerres qui s’encarregarà de posar en marxa la iniciativa, ja que, segons va retreure, «el PP en aquests moment no està per la labor».