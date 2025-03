Publiquen un manual de vocabulari en català per als professionals d'equipaments de gent gran

La Plataforma per la Llengua, en col·laboració amb el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, ha elaborat un manual de vocabulari de gerontologia i geriatria en català per als professionals de les residències i equipaments de gent gran. L'entitat va detectar que els calia vocabulari específic per tal de millorar l'atenció en català als usuaris d'aquests serveis.

En aquest glossari, pensat, principalment, per als professionals que necessitin perfeccionar el seu vocabulari, s'hi inclouen una norantena de definicions. Per exemple, les d'afàsia, l'anomalia en la producció i l'expressió del llenguatge; diüresi, la quantitat d'orina eliminada en una certa unitat de temps; estetoscopi, l'instrument per auscultar els sorolls orgànics, i, entre molts d'altres, reflux, el pas d'un líquid per un conducte natural en sentit oposat al fisiològic.

L'organització en defensa del català va fer el 2023, per encàrrec del mateix departament, un estudi per conèixer la realitat lingüística en els serveis i equipaments per a la gent gran, per a les persones amb discapacitat i per als infants i adolescents. La principal conclusió és que els drets dels usuaris catalanoparlants no es respectaven tant com els dels castellanoparlants i que faltava tant formació lingüística als treballadors com, sobretot, sensibilització perquè aquests professionals es relacionessin en català amb els usuaris.

Per tal de capgirar la situació, la Plataforma per la Llengua va fer diferents propostes que el Departament de Drets Socials i Inclusió hauria de tirar endavant de manera progressiva. Entre aquestes propostes, aquest glossari, en la línia de traduir al català tot el lèxic, tant dels materials com de la cartelleria pública.

A més, l'entitat també proposa fer parelles lingüístiques entre usuaris i treballadors, fer xerrades formatives en sensibilització lingüística, realitat sociolingüística i marc normatiu per als treballadors, crear projectes lingüístics de centre, incloure clàusules lingüístiques a l'hora de contractar empreses per gestionar aquests serveis socials, divulgar els drets lingüístics entre els usuaris dels centres, i crear una bústia de suport als usuaris i professionals en relació amb l'ús del català als centres. La Plataforma per la Llengua treballarà perquè el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya impulsi totes aquestes iniciatives, es garanteixin els drets dels usuaris catalanoparlants i el català sigui la llengua d'acollida per als usuaris nouvinguts.