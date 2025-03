La regulació de la intel·ligència artificial, a debat a Palma

La jornada sobre regulació de la intel·ligència artificial ha reunit gairebé un centenar d’investigadors, professionals i estudiants per a analitzar el marc normatiu que regula el desenvolupament, l’ús i la supervisió dels sistemes d’IA a la Unió Europea. La jornada ha tengut lloc el divendres, 14 de març, a l’Arxiu del Regne de Mallorca (Palma) i l’han organitzada l’Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial a Universitat de les Illes Balears, la Fundació Bit, la Fundació Illes Balears Europa i la Direcció General d’Innovació i Transformació Digital del Govern.

La jornada ha tengut la participació destacada del doctor Ignasi Belda, director general de l’Agència Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència Artificial (AESIA), que ha analitzat el marc normatiu que regula el desenvolupament, ús i supervisió dels sistemes d’IA a la Unió Europea, i ha explicat el rol i les funcions de l’AESIA en la regulació de la IA, així com en la implementació i supervisió del compliment del Reglament d’Intel·ligència Artificial (RIA).

També hi ha intervengut el doctor Llorenç Valverde, director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IAIB) de la Universitat de les Illes Balears, que ha estat l’encarregat de presentar la jornada. El director general d’Innovació i Transformació Digital, Sebastián González, i la gerenta de la Fundació Illes Balears d’Acció Exterior, Marta Cano, han intervingut en la cloenda.

Els assistents, professionals i estudiants, han pogut participar en un debat per a intercanviar perspectives sobre els reptes i oportunitats en la regulació de la IA. La jornada no només ha analitzat el marc normatiu europeu, també ha exploratels mecanismes de supervisió i sanció, a la vegada que ha servit per promoure la conscienciació i la formació en IA per assegurar-ne un ús responsable alineat amb les regulacions europees i nacionals.