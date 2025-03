Organitzacions internacionals carreguen contra la correguda de toros a Inca: «Aquests esdeveniments arcaics han de quedar en el passat»

L'organització internacional Persones pel Tracte Ètic dels Animals (PETA) ha carregat contra la correguda de toros prevista per al proper 13 d'abril a la plaça de toros d'Inca, sumant-se a les queixes del col·lectiu insular Mallorca Against Bullfighting (MAB) i de la Fundació Franz Weber.

PETA ha llançat una petició en línia que ja ha aconseguit milers de suports en pocs dies. Aquesta entitat va publicar diversos missatges a les xarxes socials, d'entrada concitant centenars d'interaccions d'un públic majoritàriament alemany i britànic, apel·lant a la mobilització digital contra l'activitat programada a la capital del Raiguer.

El text s'adreça a la presidenta del Govern, Marga Prohens, assenyalant que «aquests esdeveniments arcaics haurien de quedar en el passat» i que «vuit de cada deu persones a Espanya estan en contra de l'ús d'animals a les corregudes de toros». Xifres que a a les Balears són encara més evidents ja que només un 0,9% va declarar assistir a aquesta activitat en el període 2021-2022.

D'aquesta manera, com va proposar la Fundació Franz Weber l'any passat, la petició de PETA planteja que es consideri «la possibilitat d'utilitzar la plaça de toros com a espai per a obres de teatre, concerts i altres activitats respectuoses amb els animals».

Els naturalistes s'han mostrat satisfets per l'impacte que està tenint l'oposició a la tauromàquia a Inca i a l'illa de Mallorca en un terreny ja internacional, i han evidenciat que tant residents estrangers, com turistes o potencials visitants tendran «molt en compte» l'organització d'aquest acte violent.

Més de 25.000 signatures en contra de la barbàrie

El col·lectiu insular Mallorca Against Bullfighting també recull firmes a Change.org, comptant ja amb més de 25.000 suports a la seva petició, mentre col·lectius locals s'organitzen per a confrontar la correguda amb una protesta el mateix dia de l'esdeveniment taurí.