Treballadores sexuals reclamen drets per a fer front a les violències estructurals a què s'enfronten

Tres treballadores sexuals han reivindicat aquest dijous, en una jornada organitzada per la Universitat de les Illes Balears (UIB), la necessitat que el col·lectiu pugui gaudir de drets per a poder fer front a les violències estructurals a què s'enfronten.

La xerrada, titulada 'Parlen les prostitutes', ha tengut lloc aquest dimarts davant de prop d'un centenar de persones malgrat la polèmica sorgida els dies previs, després que organitzacions abolicionistes acusessin el centre universitari de promoure el proxenetisme entre els alumnes.

El col·loqui ha estat moderat per la professora de Treball Social de la UIB Paloma Martín, qui ha rebutjat les acusacions i ha defensat l'esdeveniment com una manera de donar a conèixer l'experiència de persones que es dediquen a una activitat «que no és recomanable per a tothom, com tampoc no ho és la neteja o la cura de persones».

«Cada dona ha de decidir en el seu moment què és bo per a ella. Jo a les meves alumnes el que intent dir-los és que la feina que han de fer quan siguin professionals és respectar les decisions individuals, l'autodeterminació i des d'aquí acompanyar de la millor manera que puguin les persones», ha apuntat Martín en declaracions als mitjans de comunicació abans de començar la xerrada.

El treball sexual, ha apuntat, és una realitat «molt estigmatitzada», i per això ha considerat que és positiu que la ciutadania pugui escoltar de primera mà les històries d'aquelles dones que l'exerceixen «des d'una posició lliure».

«Venen a explicar-nos una mica la realitat de quines són les causes estructurals que possiblement mogui una dona a decidir exercir treball sexual i també quines són les violències estructurals a què s'han d'enfrontar», ha assenyalat Martín.

La societat -ha dit- sol posar el focus en violències com el tràfic d'éssers humans, l'explotació sexual o la violència que exerceixen els homes que consumeixen prostitució, però no a les qüestions estructurals com les lleis d'estrangeria o de seguretat ciutadana.

Sobre aquest assumpte s'ha expressat Irene, una de les treballadores sexuals que ha participat a la taula rodona. «Moltes vegades es parla de la violència dels puters, dels proxenetes, que en efecte succeeixen. Però nosaltres parlam de violències estructurals com les lleis que persegueixen de manera directa la migració i la pobresa», ha apuntat.

Anabel, una altra de les conferenciants, ha incidit en el mateix assumpte, i ha conclòs que «amb drets i amb seguretat» les treballadores sexuals tendrien més eines per a poder defensar-se davant aquests perills. «És tan difícil d'entendre que volem drets?», s'ha demanat.

«No som una minoria, però encara que ho fóssim, què passa, que ens hem de deixar de banda com si fóssim ciutadans de segona? Volem drets com qualsevol altre treballador en qualsevol treball normativitzat», ha reclamat.

Coses «tan senzilles», ha reivindicat, com tenir dret a una jubilació o a rebre prestacions socials. Anabel, a tall d'exemple, ha recordat que durant la pandèmia va deixar de treballar i va anar a l'administració a demanar una ajuda, li varen preguntar a què es dedicava.

«Jo vaig dir que era treballadora sexual, i el primer que em varen dir és que ho havia de deixar. Això no ho demanen a una persona que treballa en una casa o en un servei domèstic. Em varen concedir l'ajuda, però quan vaig anar a la revisió i vaig dir que no ho havia deixat, me la varen retirar», ha lamentat.

Abolicionisme i prodrets

Sadira, una altra de les dones que han participat a la jornada, ha fet una exposició sobre l'origen del treball sexual i de les dues postures que hi ha al respecte dins del feminisme a l'Estat espanyol, el corrent abolicionista i el prodrets.

La primera, ha sostengut, cerca l'eradicació de la prostitució perquè considera que es tracta d'«explotació laboral i violència contra les dones» i «relaciona el treball sexual amb el tràfic». La segona entén que aquestes violències deriven de la «clandestinitat i la criminalització» de la seva activitat i cerca afrontar els problemes «a través dels drets laborals».

«La postura abolicionista entén que les treballadores sexuals estam més exposades a abusos i violència que altres dones, mentre que la prodretes entén que es genera aquesta violència per l'estigma i la indefensió jurídica», ha exemplificat Sadira.

Aquestes diferències, ha continuat, també es donen en el pla laboral, en què es contraposa la concepció que les treballadors sexuals estan «alienades» amb la defensa que es tracta d'«una feina tan vàlida com qualsevol altra».

Com també en l'àmbit polític, en el qual ha dit Sadira que l'abolicionisme pretén «treure les treballadores sexuals de la seva situació», mentre que els prodrets sostenen que les mesures proposades són moltes vegades «assistencialistes».