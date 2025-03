El Consell Insular de Formentera, a través de la Conselleria de Medi Ambient, ha obert expedient sancionador a vuit concessionaris de platges, concretament referits als quioscos de platja, per no desmuntar les instal·lacions entre el 15 de gener i el 15 de febrer.

Després de les inspeccions realitzades pels serveis del Consell de Formentera el mes de febrer, i després de constatar que no s’havien desmuntat, els serveis jurídics consideren que es tracta d’incompliments qualificats com a molt greus, les sancions dels quals estan compreses entre els 1.500,01 i els 3.000 euros. En ser el primer incompliment d’aquests vuit contractistes, i vist que no han rebut sancions anteriors, l’expedient sancionador proposa una multa de 1.500,01 euros a cadascun d’ells.

D’altra banda, durant les inspeccions realitzades, també es va constatar que l’autorització temporal del lot 31, del quiosc llibreria situat a la platja de Migjorn, tampoc s’ha desmuntat, per la qual cosa també se li aplicarà la mateixa sanció que a la resta de lots.

En aquest cas, en ser autorització temporal, igual que les gandules i els para-sols, es poden muntar entre l’1 de maig i el 30 d’octubre. L’autorització temporal té tot el mes de novembre per desmuntar. Una vegada notificats els expedients sancionadors, els concessionaris tenen un termini de deu dies per presentar les al·legacions oportunes. Una vegada resoltes les al·legacions, els expedients s’elevaran a Junta de Govern, han informat des del Consell de Formentera.