Unió de Pagesos ha publicat un vídeo a les xarxes socials denunciant una situació que «no es pot consentir», i que ha conseguit viralitzar-se en menys de 24 hores.

Tal com expliquen des d’Unió de Pagesos, el dissabte passat es varen fer públiques les resolucions provisionals sobre les ajudes a les explotacions agràries i el resultat ha estat nefast per a la major part dels pagesos, mentre una petita part d’aquests serà la beneficiària del gruix de les ajudes.

«El 70% dels pagesos sol·licitants es queden sense ajuda, majoritàriament tots ells, prioritàris», denuncien al vídeo, mentre que «entre set empreses aglutinen el 35% del muntant total, i els 72 restants provisionalment aprovats el 65%».

És per això que Unió de Pagesos, conjuntament amb UPA i Cooperatives Agroalimentàries, han demanat una «reunió extraordinària i urgent» amb la Conselleria d’Agricultura per tal de tractar el tema del repartiment de les ajudes. Una demanda que no trigat en tenir resposta per part de la Conselleria, la qual ha programat la reunió per al dimecres 12 de març.

«Des d’Unió de Pagesos això no ho podem consentir. Hem de seguir defensant que els pagesos professionals perquè, independentment del seu tamany, hi puguin tenir accés a les ajudes», ha conclòs el vídeo.