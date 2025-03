Lluita i compromís feminista. Milers de persones han participat aquest dissabte a Palma en les dues manifestacions amb motiu del 8M convocades per la Coordinadora Transfeminista i el Moviment Feminista de Mallorca. Les marxes, tot i les divergències d’orientació, han volgut ser una reivindicació de drets i en contra dels discursos masclistes reaccionaris de l’extrema dreta. A Menorca, Eivissa i Formentera també s’han celebrat sengles actes i manifestacions.

La primera marxa, convocada per la Coordinadora Transfeminista amb el lema ‘Esmolem les eines. Plantem cara' , ha sortit a les 18.00 hores de la plaça d’Espanya de Palma i hi ha aplegat unes 6.000 persones. La marxa ha seguit pel carrer de Sant Miquel, ha passat per la plaça Major, la plaça Marquès del Palmer i el carrer de Colón, per a finalitzar en plaça de Cort.

La capçalera estava formada per la coordinadora, col·lectius feministes i LGTBIQ+ i persones a títol individual. Després s’ha situat el bloc lliure, en el qual hi han pogut anar persones individuals i grups dels moviments socials. Finalment, s’han situat les organitzacions polítiques. Els manifestants duien pancartes amb lemes feminisme i a favor de les identitats dissidents i s’han pogut sentir nombrosos lemes reivindicatius.

Des de la Coordinadora Transfeminista han fet una crida a lluitar contra «el negacionisme de l'existència d'identitats i orientacions sexuals dissidents», i han alertat del creixement de «l’onada reaccionària» que intenten retallar drets a les dones i les dissidències sexuals de la classe treballadora.

La coordinadora ha asseverat que hi ha un intent de «reforçar els rols tradicionals de gènere» que cerquen intensificar encara més «la doble explotació, en el treball i a casa». «Es torna al binarisme i es nega l'existència d'identitats i orientacions sexuals dissidents, amb l'objectiu de mantenir un sistema que garanteixi la reproducció», han alertat.

El Moviment Feminista de Mallorca es manifesta per a «defensar drets»

La segona manifestació, convocada pel Moviment Feminista de Mallorca amb el lema 'Enfront del patriarcat i l'extrema dreta, més feminisme’, també ha sortit de la plaça d’Espanya, en aquest cas a les 19.30 hores. Milers de persones també han participat en la marxa convocada amb l'objectiu «de defensar els drets conquerits i aconseguir els que encara queden».

La portaveu del Moviment Feminista de Mallorca, María José Busquets, ha assegurat que «les feministes no poden fer ni un pas enrere» perquè «ens ho juguen tot». «Enfront del patriarcat i l'extrema dreta fa falta més feminisme, perquè una societat més igualitària és una societat més justa i millor per a tots», ha al·legat.

Sigui com vulgui, aquestes noves manifestacions massives demostren que la reivindicació del 8M és més viva que mai. Enfront dels discursos i la retòrica masclista que propugnen els sectors creixents de l’extrema dreta, la mobilització ciutadana és més necessària que mai.