Una de les hipòtesis que aquests dies es rumoreja és que Duato hauria renunciat a la seva plaça per a no fer front a la sanció corresponent a l’expedient obert per Educació. Segons algunes fonts, el ja exdirector del Conservatori i el departament de Vera haurien «pactat» aquesta sortida de dimissió consensuada. Cal recordar que a finals del curs 2023-2024, Duato tornà al seu càrrec després de guanyar en els tribunals el recurs que va interposar contra la suspensió provisional decretada per Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats, a instàncies d'Inspecció Educativa, per presumptament haver manipulat el sistema de marcatge dels docents. Ara bé, l'expedient disciplinari iniciat a Duatocontinuava obert i el procediment continuava el seu curs, malgrat que els tribunals anul·lassin la suspensió decretada.