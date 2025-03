Tal com ha informat l’Ajuntament d’Inca aquest divendres en un comunicat, la ciutat d’Inca aspira a convertir-se en la capital del vermut i el palo de Mallorca i amb aquesta finalitat acollirà la primera edició dels Premis Vinari, organitzats des del digital Balears Vadeví.

Aquesta setmana s’ha signat l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament d’Inca i el Balears Vadeví, que permetrà l’organització d’aquest esdeveniment i concurs, el qual anirà seguit d’una fira on els participants podran oferir tasts del seu producte.

Un precedent d’èxit, a l’origen

L’any 2024, coincidint amb el desè aniversari dels Premis Vinari de Vermut, que es va celebrar a Catalunya, es va crear per primera vegada una categoria especial dedicada als vermuts de les Illes Balears, amb l’objectiu de reconèixer i donar visibilitat a la seva producció. El guanyador va ser Miss Vermut, el Vermut de los Guapos, de Casa Miss, de Sa Pobla.

Arran de l’èxit de la convocatòria, el 2025 se celebrarà, per primera vegada, el concurs dels Premis Vinari de Vermuts de les Illes Balears a la ciutat d’Inca. Aquest concurs premiarà diferents categories de vermut i també incorporarà un premi a la millor elaboració de Palo. El concurs compta amb el suport de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, que acollirà el tast del jurat i també hi participarà amb tastadors que triaran els millors vermuts.

La ciutat d’Inca acollirà l’acte de lliurament dels Premis Vinari de Vermuts de les Illes Balears, i també se celebrarà la primera fira dels Premis Vinari de Vermuts de les Illes Balears en el marc de les Fires d’Inca. Concretament, tindrà lloc el diumenge 26 d’octubre al Claustre de Sant Domingo.

El batle d’Inca, Virgilio Moreno, ha declarat que "estam molt contents d’acollir per primera vegada aquest concurs i fira a Inca. El nostre municipi és un referent en gastronomia i cultura, i esdeveniments com aquest ajuden a potenciar la nostra oferta i donar suport als productors locals. A més, fer-ho en el marc de les Fires d’Inca és una oportunitat única per donar visibilitat a aquests productes tan nostres com el vermut i el Palo".

Per part seva, Salvador Cot, editor del Balears Vadeví, destacava: "El vermut és una beguda amb una llarga tradició cap enrere i un futur esplèndid cap endavant. Agrada als joves i és un ingredient essencial de la cocteleria. Així que els vermuts de les Illes Balears ho tenen tot per conquerir un espai privilegiat en el mercat propi. Els premis Vinari serviran per contrastar la qualitat dels vermuts de les Illes Balears i, també, la centralitat i la capitalitat d’Inca com a referència d’aquesta beguda que es consumeix -sempre socialment- en l’espai màgic que descriu l’acció popular de «fer el vermut".