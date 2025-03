Aquest dissabte 8 de març, Dia Internacional de les Dones, Dones Autoorganitzades de Menorca tornan a convocar una manifestació que recorrerà els carrers de Maó sota el lema «No celebram, reivindicam». Des d'aquest grup volem recordar que «el 8 de març és una jornada reivindicativa d'unió de les dones de tot el món en defensa dels seus drets fonamentals, per a exigir el cessament de la discriminació masclista que impedeix a les dones l'accés i la vida en igualtat d'oportunitats en qualsevol àrea social».

A més, subratllem la importància de la jornada i de sortir als carrers en manifestació recordant que «els drets fins ara aconseguits han estat gràcies a la lluita de les feministes i vivim temps en els quals s'estan posant en qüestió, perquè hi ha els qui pretenen eliminar-los i tornar a uns temps foscos i sense drets. Nosaltres continuarem aquesta lluita per a aconseguir la igualtat efectiva, que serà millor per a totes i tots.»

La manifestació començarà a les 12 del migdia, des de la plaça de l'Esplanada de Maó, recorrerà el centre de la ciutat i acabarà en la plaça del Carme.