L’Associació Siloé és una entitat sense ànim de lucre, que dona resposta a la societat mallorquina davant de la problemàtica del VIH/sida, des d’una vessant sociosanitària, mitjançant serveis residencials i centre de dia.

Siloé proporciona acollida, atenció i acompanyament a les persones que resideixen a les seves cases ubicades a Santa Eugènia i al barri del Jonquet a Palma, fomentant l’autonomia de les persones que conviuen amb la malaltia i que es troben amb manca o insuficiència de recursos sociofamiliars i econòmics.

A les Cases de Siloé, des dels seus inicis, acompanyen els residents en el procés a la mort, per tal de garantir que aquestes persones tinguin una mort digna i facin aquest procés acompanyats. En aquests 30 anys de camí, han donat acollida, atenció i acompanyament a un total de 222 persones.

La SIDA a les Illes Balears

La Síndrome d'Immunodeficiència Adquirida (SIDA) és una malaltia crònica i potencialment mortal causada pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) i té la consideració de pandèmia present en la majoria de països.

Segons les dades més recents del Servei d'Epidemiologia de les Illes Balears, s'han registrat al voltant de 150 nous casos anuals a la comunitat autònoma, dels quals el percentatge més significatiu correspon a Mallorca.

Tractament

Gràcies als avenços en el tractament, les persones amb VIH poden portar una vida normal i saludable si segueixen el règim de medicaments de manera adequada. El tractament no només millora la qualitat de vida, sinó que també redueix significativament la càrrega viral, disminuint el risc de transmissió del virus a altres persones. En assolir un nivell de càrrega viral indetectable esdevé intransmissible en les relacions sexuals.

Mesures preventives

Addicionalment, les mesures preventives també presenten un evolució: De sempre s’han citat l’educació i l’ús del preservatiu en les relacions sexuals com a mesures d’evitació de contagis.

Actualment s’estan difonent també les mesures de tipus PrEP i PEP. La profilaxi preexposició (PrEP) i la profilaxi postexposició (PEP) són estratègies preventives que han demostrat ser eficaces en la reducció del risc d'infecció per VIH. La PrEP consisteix en la presa diària de medicaments antiretrovirals per part de persones que no tenen el VIH però que estan en alt risc de contraure'l. La PEP, d’altra banda, s’utilitza en situacions d’emergència i s’ha d’iniciar dins de les 72 hores posteriors a una possible exposició al VIH.

Reducció del estigma

Viure amb VIH/SIDA pot ser un desafiament emocional i social. A Mallorca, hi ha algunes organitzacions i grups de suport que ofereixen assistència psicològica, assessorament i serveis socials a les persones afectades pel VIH. Aquests recursos són essencials per ajudar els individus a millorar la seva qualitat de vida i atendre els tractaments.

L'estigma i la discriminació relacionats amb el VIH/SIDA continuen sent una barrera important per a la prevenció i el tractament. Les campanyes de sensibilització i educació aborden aquests problemes, promovent l'acceptació i el respecte cap a les persones que viuen amb VIH. Des de Siloé volem insistir en la necessitat de reemprendre aquestes campanyes suspeses des de fa massa anys.