Tal com han explicat en un comunicat emès aquest dimecres, 5 de març, Unió de Pagesos, l’Associació de la Producció Agrària Ecològica i el GOB Menorca han escrit recentment al president del Consell Insular per a demanar que no s’afegeixi la possibilitat del lloguer turístic en sòl rústic a Menorca.

La premsa insular ha fet difusió recentment de la voluntat de l’actual equip de govern menorquí d’incorporar el lloguer turístic en sòl rústic en la modificació que es vol fer del Pla Territorial Insular. Les tres associacions firmants creuen que això es pot convertir en un nou incentiu per a desplaçar els pagesos fora de les explotacions agràries. Menorca ja compta amb tres tipologies d’allotjament turístic: hotel rural, agroturisme i agroestades. En els tres supòsits, s’exigeix que hi hagi explotació agrària en actiu i, en el darrer cas, es demana també que els pagesos es trobin empadronats a la mateixa casa. Les associacions signants de l’escrit pensen que la demanda d’allotjament turístic en rústic ja està suficientment coberta amb aquestes tres ofertes. Per això, no es comprèn quin és l’interès a nivell d’illa d’obrir la porta a una nova possibilitat. La major rendibilitat a curt termini de llogar els edificis a turistes, presenta el gran risc d’expulsar de les cases del camp als pagesos que no siguin propietaris. El paisatge rural de Menorca és un dels principals atractius de Menorca. Però en la seva major part depèn dels pagesos que el gestionen. Sembla molt més estratègic intentar mantenir la pagesia que no permetre una nova modalitat d’allotjament que la pot afectar negativament. Per les qüestions exposades, les associacions demanen al Consell Insular que no s’obri la possibilitat del lloguer turístic en el sòl rústic.