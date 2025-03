L'Ajuntament de Palma, a través de l'àrea d'Igualtat, ha programat fins a 14 activitats amb motiu del 8M, Dia Internacional de la Dona, sota el lema 'Maternitats'. La segona tinent de batle i regidora de l'àrea, Lourdes Roca, ha presentat en roda de premsa les principals activitats organitzades, ressaltant el lema d'enguany, 'Maternitats', a través del qual «volem visibilitzar i reivindicar una realitat fonamental: que la maternitat ha de ser lliure i no vista com un obstacle, sinó com una experiència que ha de ser viscuda sense discriminacions».

«És un missatge en positiu, però també reivindicatiu, basat en la llibertat per decidir en les nostres vides personals i professionals», ha subratllat Roca. En aquest sentit, la tinent de batle ha ressaltat la importància de seguir lluitant per polítiques que promoguin la conciliació i la corresponsabilitat, així com l'erradicació de la violència contra les dones.

Així mateix, durant la seva intervenció, la regidora ha recordat que el 8M «també és un dia de celebració i per visibilitzar totes les dones que han estat pioneres, obrint camins a les generacions futures».

Calendari d'activitats

La programació començarà aquest 5 de març, amb una activitat literària a la Biblioteca de Sant Jordi a les 16.30 hores, amb la presentació del llibre La Trena o el viatge de Lalita. A les 17.30 hores, a la Biblioteca Infantil de Nou Llevant, es farà un conte-contes i un taller per a infants titulat Petita & Gran. Pina Bausch. També aquest mateix dia, a les 18.00 hores, es presentarà la recerca Dones sense casa, carrers sense sortida. L'exclusió residencial femenina i la violència masclista a les Illes Balears, a la sala d'actes de Sa Riera, i a les 18.30 hores es farà una taula rodona titulada Dones i mitjans de comunicació al CaixaForum.

El 6 de març hi haurà un taller d'art familiar, en què es desenvoluparà un Mural per la igualtat al Centre Flassaders de 17.30 a 19.00 hores, i una activitat anomenada Caminant juntes a la plaça de la Mare de Déu de Lluc, de 16.30 a 18.00 hores, organitzada per la Taula d'Entitats i Serveis Fent Pinya. Així mateix, a les 17.30 hores, al Centre Flassaders, es farà una cita amb un club de lectura sobre Vincles ferotges de Vivian Gornick, dinamitzat per Cati Moyà.

El 7 de març se celebrarà una diada comunitària pel 8M al Casal de Barri El Terreno de 17.00 a 20.00 hores, amb activitats per a infants, un taller de dansa afro tradicional i la projecció del documental Les dones de la nostra comunitat.

El 8 de març, Dia Internacional de la Dona, es celebrarà el Trivial Feminista organitzat pel Consell de la Joventut a la Plaça d'Espanya a les 10.00 hores i, al llarg del dia, a les 11.00, 12.00 i 19.00 hores, s'han organitzat visites dialogades titulades Maternitats (in)visibles, darrere de l'evidència a Can Balaguer i al Casal Solleric, en el marc de les exposicions actuals Les cases obertes i Habitar el conflicte.

El 9 de març es durà a terme la VIII Cursa Popular Palmadona al Parc de la Riera i un dia abans, el 8 de març, d’11.00 a 14.00 hores es podran visitar els estands i exposicions dedicats a la dona i l'esport.

El 26 de març, a les 17.30 hores, a la Biblioteca Infantil de Nou Llevant, es farà un conte-contes i un taller titulat Amigues, a càrrec de Cultura Ufana.

Finalment, s'ha programat un cicle de cinema sobre maternitats al CineCiutat, en què es projectaran les següents pel·lícules: el 7 de març La maternal, de Pilar Palomero; el 14 de març Salve María, de Mar Coll; el 21 de març Mamífera, de Liliana Torres, i el 28 de març Cinco Lobitos, d'Alauda Ruiz de Azúa. Les projeccions seran a les 19.00 hores i les entrades són gratuïtes, disponibles a la taquilla de CineCiutat o a través de la seva pàgina web.

Per últim, Lourdes Roca ha volgut agrair la feina conjunta de les entitats i col·lectius que han col·laborat en l'organització del programa i ha convidat tota la ciutadania a participar en les activitats de sensibilització i visibilització, «amb la determinació de treballar cada dia per posar fi a qualsevol tipus de violència o discriminació».