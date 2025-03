La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, mitjançant la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal, ha sancionat amb 6.001 euros l'empresa propietària de l'espai, ubicat dins el Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera, en què, el passat mes de juny, la marca de moda Loewe va fer-hi un acte promocional. El Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural (PRUG) prohibeix que en aquest indret s'hi celebri qualsevol tipus de festes i espectacles, també esdeveniments amb caràcter comercial.

La Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal va tenir coneixement dels fets i va obrir un període d'actuacions prèvies per a determinar si iniciava o no un procediment sancionador, que finalment ha acabat amb una sanció greu per a l'empresa propietària de l'espai. En concret, els fets varen tenir lloc a l'esplanada de la nau petita de pedra situada a Sa Canal, dins el Parc Natural.

D'aquesta manera, de les actuacions prèvies s'extreu que l'empresa propietària d'aquest indret va llogar l'espai a Loewe. En aquest sentit, era plenament coneixedora que aquesta firma de moda hi volia organitzar un esdeveniment de caràcter comercial i promocional. Cal recordar que l'acte va consistir en un sopar d'unes 100 persones amenitzat amb música i que va acabar amb una festa amb discjòquei.

Així, i segons la normativa del Parc Natural, es tracta d'una activitat no autoritzable i incompatible amb l'espai, ja que la festa es va fer a l'aire lliure i no en l'interior. A més, el PRUG prohibeix amb caràcter general, i dins el Parc, la publicitat i les campanyes publicitàries basades en elements visuals i audiovisuals que tenguin impactes ambientals. També la música i el soroll amb incidència ambiental negativa. No obstant això, no s'han corroborat danys en el medi ambient i, per tant, no s'ha aplicat aquest factor com agreujant en la sanció.