Per desè any consecutiu i després de l’èxit assolit en les nou darreres edicions, l’associació Homes per la Igualtat-Mallorca organitza l’acte «Paraules per a Igualtat» en el marc dels esdeveniments celebrats al voltant del 8 de març, Dia Internacional de la Dona.

L'edició d'enguany comptarà amb la participació de Pere J. Amengual (empresari jubilat); Lluís Ballester Brage (professor UIB i especialista en prostitució i explotació sexuals); Cati Eva Canyelles (psicòloga i glosadora); Toni Colom (tècnic d'igualtat de l'Ajuntament de Palma); Catibel de la Fuente (directora de la UCTAIB); Marian Feliu (responsable cultura AA.VV. Santa Pagesa); Felip Munar (professor UIB i glosador); Eusebio Pérez (docent jubilat), Maria Gabriela Rigo (funcionària Consell Insular), Montserrat Sobrevias (mestra jubilada) i Bàrbara Suau Font (escriptora i investigadora). L'acte consistirà en la lectura, per part d'aquestes personalitats, d'un text on es posarà de manifest la necessitat d'avançar de manera decidida en la igualtat real de drets entre dones i homes, sempre des d'un caire feminista i necessàriament reivindicatiu. Hi haurà així mateix una actuació musical a càrrec de l'Obrador de Músics de Marratxí, entitat que tradicionalment ha vingut donant suport logístic a aquest acte d'ençà els seus inicis l'any 2016. Durant la celebració de l'acte s'obsequiarà les persones assistents amb un opuscle editat per Homes per la Igualtat, on s'han recollit els moments i les intervencions més importants dels participants a la darrera edició de «Paraules per la Igualtat» (2024). L’esdeveniment tendrà lloc el dimecres 5 de març, a les 19.30 hores, a l’Obrador de Músics de Marratxí (c. de sa Cabana, 1, es Pont d'Inca), i hi està tothom convidat.