Flipau amb Pere Garau ha emès un comunicat aquest dilluns, 3 de març, per tal de recordar i explicar la urgent necessitat que el barri travessa en qüestió d’atenció sanitària. Tal com recorda l’entitat, aquest mateix dilluns se signa l'adquisició dels antics cinemes Metropolitan per un import de 3.642.000 €. Al ple de Cort del 29 de novembre de 2018 es va aprovar per unanimitat l'adquisició urgent de solars i edificis a Pere Garau per a ús social.

Pere Garau és el barri més poblat de Palma amb més de 30.000 habitants i el més dens de l'Eixample amb més de 42.000 habitants per km2. «Gairebé tanta població com Inca però sense hospitals, instituts, poliesportius, centres socials, etc.», afirmen des de l’associació veïnal. Una oportunitat històrica: Servei d'Urgències d'Atenció Primària El centre Salut de Pere Garau pateix problemes estructurals que han estat denunciats des de fa anys per part dels treballadors i les entitats que treballen per la barriada. La barriada de Pere Garau en matèria d'urgències depèn de l'hospital llunyà Son Espases i del Servei d'Urgències d'Atenció Primària (SUAP) d'Escola Graduada situat a la Zona de Baixes Emissions. Cal reordenar els serveis d'urgències de l'IBSALUT per incorporar un nou SUAP amb pàrquing al Metropolitan «per raons d'hiperdensitat demogràfica, la ubicació central dels antics cines Metropolitan, el sentit comú i l'interès general». Notícies relacionades Veïns de Pere Garau celebren l'adquisició del cinema Metropolitan per part de l'Ajuntament de Palma El centre públic Sagrada Família és decisiu per al projecte El recinte limítrof de la Sagrada Família, el titular del qual és el Govern, pot sumar al projecte 1.123 m2 addicionals. Es tractaria d'un solar públic conjunt magnífic de planta 2235 m2 i capacitat d'edificació de 6 altures on es pot plantejar un Equipament Polivalent que albergi diferents usos com ara Centre de Salut, Biblioteca, Casal de Barri, Escoleta, Centre de dia…. S’espera la màxima coordinació entre administracions, conses polític i veïnal «Des de Flipau amb Pere Garau creiem en la participació ciutadana real». Expliquen des de l’entitat que «sense participació no hi ha democràcia, per això sol·licitem un procés participatiu amb el més ampli consens que defineixi els usos del futur Metropolitan». Cal coordinació en totes les administracions i empreses públiques que intervenen en aquest propòsit: Govern, Ajuntament, IBSalut, SMAP, etc.