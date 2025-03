Ja s'ha obert el termini d'inscripció per a presentar propostes arquitectòniques per a la recuperació d'Es Sindicat de Felanitx al concurs internacional d'arquitectura Europan. L'antic celler cooperatiu és un dels emplaçaments seleccionats en l'edició d'enguany, una proposta del Govern, en col·laboració amb el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Felanitx, amb l’objectiu de convertir aquest històric edifici en un espai cultural i social.

Coincidint amb l'obertura del termini d'inscripció, amb el qual es podran presentar propostes fins al proper 29 de juny, una representació del Govern, el Consell i l'Ajuntament han visitat aquest dilluns Es Sindicat, per a animar joves arquitectes a participar en el concurs. Hi han assistit la batlessa de Felanitx, Catalina Soler; el primer tinent de batle, Jaume Monserrat; el director general d'Habitatge i Arquitectura del Govern, José Francisco Reynés; i la directora insular de Projectes Estratègics i Relacions Institucionals, Maria Elena Jaume.

D'acord amb les tres institucions, la proposta ha de combinar tradició i innovació per a revitalitzar el patrimoni arquitectònic i dinamitzar la vida comunitària, artística i socioeconòmica de la zona.

Un concurs adreçat a arquitectes europeus menors de quaranta anys

Per a aquesta nova edició, Europan 18, el projecte de recuperació de l'edifici d'Es Sindicat de Felanitx ha estat seleccionat per unanimitat com un dels emplaçaments participants en el concurs, a proposta de la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura del Govern, en col·laboració amb el Consell de Mallorca, propietari de l'immoble, i l'Ajuntament de Felanitx. És un dels vuit emplaçaments del concurs a Espanya i l'únic a les Illes Balears.

Es Sindicat de Felanitx, antic celler cooperatiu de Felanitx, construït entre els anys 1919 i 1922, forma part de la llista dels 100 elements del Patrimoni Industrial d’Espanya, i el Consell de Mallorca el va declarar bé d'interès cultural (BIC) amb categoria de monument. El projecte de recuperació de l'immoble, referent per la seva tipologia, estil i construcció, té com a objectiu donar una nova oportunitat a aquest edifici emblemàtic.

En edicions anteriors del concurs Europan, la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura del Govern va proposar altres emplaçaments per a projectes que varen ser seleccionats i posteriorment premiats, com és el cas del projecte d'habitatges de promoció pública en Ca n'Escandell, a Eivissa, fa dos anys, o, a Mallorca, en anys anteriors, el projecte de l'estació de metro en el Parc Bit, el de reordenació de la Platja de Palma a la zona de s’Arenal, el projecte d'habitatges en la façana marítima de Palma o el projecte d'ordenació del passeig marítim de Palma.