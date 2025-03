La Comissió 8M d’Eivissa, formada per les entitats Associació de Dones Progressistes, Associació Nybia Eivissa, Emprendada Feminista Progressistes i Plataforma Pensionista Pitiüsa, ha presentat a l’antiga fàbrica de Can Ventosa el cartell, lema i recorregut de la jornada reivindicativa del 8M d’enguany.

Sota el lema 'El feminisme serà antifeixista o no serà' les organitzadores convoquen una manifestació que sortirà a les 19 h de la Plaça Julià Verdera de Figueretes i que acabarà a la plaça Antoni Albert i Nieto, on es farà la lectura del manifest abans de donar el tret de sortida a un karaoke reivindicatiu.

Des de la comissió també han informat que, per a ambientar i crear caliu, hi haurà tallers de pancartes i pintacares des de les 17 h a la plaça Julià Verdera, així com una berenada popular per la qual es convida totes les persones a dur alguna aportació que puguin compartir i fer així una berenada popular i col·lectiva.

La manifestació del 8M passarà pels principals carrers de Vila i comptarà, com altres anys, amb el grup Aiyé Percusión. Una novetat serà que, enguany, les organitzadores han previst l’existència d’un bloc silenciós pel qual s’habilitaran auriculars de cancel·lació de soroll que anirà situat al final de la manifestació, per a totes les persones que prefereixin seguir el recorregut en un ambient lliure de tants estímuls auditius.

El lema d’aquest any, 'El feminisme serà antifeixista o no serà', constitueix una crida per a «no oblidar que les feministes sempre han estat i sempre seran punta de llança contra els moviments feixistes arreu del món, tal i com s’està demostrant a diferents territoris arreu del món. El moviment feminista en tota la seva diversitat té el potencial per a posar fre als discursos feixistes que assenyalen a les minories i les dissidències i que tenen com a un dels seus objectius principals normalitzar un discurs absolutament misògin i antifeminista. Davant això, recordar que no hi ha feminisme possible si no hi ha antifeixisme és més urgent que mai», han assenyalat.