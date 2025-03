El president del Parlament, el neofeixista Gabriel Le Senne, ha advocat aquest dissabte, durant el seu discurs amb motiu del Dia de les Balears, per «fomentar la concòrdia» i «cuidar les institucions democràtiques». No obstant això, darrere aquestes frases purament retòriques, Le Senne ha defensat l’espanyolisme més ranci, ha pronunciat un discurs d’odi contra els migrants i les persones més vulnerable i ha carregat contra els jutges. Cal recordar que el titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Palma ha dictat acte d'obertura de judici oral contra Le Senne per un presumpte de delicte d'odi per trencar una imatge de víctimes del franquisme en un ple.

Així, Le Senne ha assegurat, amb relació a procurar el «bon funcionament» del Parlament, l'important acord adoptat per unanimitat en les jornades de la Conferència de Presidents de Parlaments Autonòmics (Coprepa) celebrades el 30 i 31 de gener a Madrid. Allí, els 13 presidents assistents, pertanyents a tres partits polítics distints, van assumir la necessitat d'elevar el nivell del debat parlamentari i evitar situacions inapropiades, usant cadascun dels presidents el que es preveu reglamentàriament per a això. «Per a això», ha apuntat Le Senne, «és necessari que tots coneguem bé el reglament i col·laborem respectant-lo». «L'imperi de la llei, íntimament relacionat amb l'Estat de Dret, és un principi bàsic de la societat moderna, sense el qual res se sosté», ha reivindicat Le Senne durant el seu discurs amb motiu del Dia de les Balears, afegint que «sense llei no hi ha ordre, sinó anarquia» perquè «quan l'Estat no fa respectar la llei ni fa justícia dins del termini i en la forma escaient a qui la demana, obre la porta al fet que la ciutadania faci justícia pel seu compte». Notícies relacionades Sánchez felicita el Dia de les Illes Balears en castellà Més notícies relacionades D'aquesta manera, ha considerat el president del Parlament d’una manera més que cínica, «no podem ni hem de normalitzar que existeixin normes que s'incompleixin de manera general i sistemàtica». «I hauríem de començar predicant amb l'exemple, amb el compliment escrupolós de les normes que afecten les pròpies cambres legislatives», ha subratllat Le Senne. El president del Parlament ha qualificat a més com a «inacceptable» que «els jutges responguin a quotes dels partits polítics» o bé «que sigui possible aventurar el resultat d'un recurs en funció de la composició d'un tribunal o la 'sensibilitat' dels seus components». Aquestes paraules cobren rellevància perquè la defensa de Gabriel Le Senne i la Fiscalia van presentar un recurs demanant l'arxivament de la causa oberta contra el president del Parlament per delicte d'odi en relació amb l'incident ocorregut en el ple amb la fotografia d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar. Un recurs que, cal recordar, l'Audiència Provincial encara no s’ha resolt. Le Senne ha defensat finalment que «apuntalar l'Estat de Dret i l'imperi de la llei és», a parer seu, «el problema més urgent» perquè afecta «no sols l'entramat polític institucional, sinó també als problemes que podrien denominar-se sectorials», com l'accés a l'habitatge, els «ocupes», la «immigració il·legal», els problemes que comporta l'augment de la població o «el gran problema» que, segons les seves paraules, representa «la falta de nins». Tot aquest discurs ultra, redactat i pronunciat en castellà i català amb article salat, adobat amb fortes dosis de patriotisme espanyol.