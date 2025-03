La societat civil planta cara al feixisme. L’Obra Cultural Balear (OCB) també ha valorat aquest dissabte el discurs de Gabriel Le Senne, president del Parlament pel partit neofeixista Vox, i ha assegurat que es tracta d’un discurs «xenòfob» que «atempta contra els valors democràtics».

Així, l’OCB ha compartit un missatge a les xarxes socials en el qual ha assegurat que «per segon any consecutiu, amb motiu de la Diada de les Illes Balears, s'ha sentit al Parlament un discurs que atempta contra els valors democràtics».

«Un discurs xenòfob, negacionista del canvi climàtic, folkloritzador de la nostra llengua i cultura i d'apologia del nacionalisme espanyol més estantís. Els ciutadans d'aquesta terra no ens mereixem que les nostres institucions estiguin presidides per representants de partits antidemocràtics i antimallorquins com Gabriel Le Senne», ha conclòs l’entitat.

Cal recordar que el titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Palma ha dictat acte d'obertura de judici oral contra LeSenne per un presumpte de delicte d'odi per trencar una imatge de víctimes del franquisme en un ple.