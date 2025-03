La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha organitzat un ampli programa d'activitats al voltant de la commemoració del Dia Internacional de la Dona, que se celebrarà el pròxim 8 de març.

La Universitat ha informat que commemorarà 8M «reafirmant el seu compromís amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la lluita pels drets de les dones i les nenes». Perquè, enguany, el 8M coincideix amb el 30 aniversari d'un document fonamental en la defensa dels drets de les dones a escala mundial: la Declaració i Plataforma d'Acció de Pequín.

No obstant això, segons la institució, «encara queden desafiaments, com la bretxa salarial, la discriminació en l'accés a llocs de lideratge, les diverses formes de violències masclistes, i les dificultats afegides per a dones amb discapacitat». En aquest sentit, les universitats tenen un paper clau en la construcció d'un futur més igualitari a través de la docència, la recerca i la transferència amb perspectiva de gènere.

Per a donar visibilitat a aquestes reivindicacions i fomentar el debat i la formació en matèria d'igualtat, la UIB ha organitzat un ampli programa d'activitats al voltant del 8M. Es tracta d'una agenda que fa visible la diversitat d'iniciatives proposades per facultats, departaments, serveis i oficines de la Universitat i, alhora, evidència «el compromís i la implicació de tota la comunitat universitària». La programació inclou conferències, taules rodones, concerts, tallers i accions de sensibilització dirigides a tota la comunitat universitària i la societat en general.

Entre els actes més significatius, destaquen l'acte commemoratiu institucional amb la lectura del manifest del 8M, que tindrà lloc el 10 de març a les 11.00 hores, al campus, davant de l'edifici de l’Escola Politècnica Superior i en les seus universitàries de Menorca, Eivissa i Formentera; la presentació del llibre 'Gènere i violència en els videojocs' i tallers sobre autodefensa per a les dones de la comunitat universitària, coordinats per l'Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes.

L'agenda d'esdeveniments arrencarà amb la celebració de la VI Setmana de les Dones en els Estudis de Llengua i Literatura Catalanes de la UIB, que es durà a terme del 3 al 6 de març en l'edifici Ramon Llull. Organitzades pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, les jornades oferiran sessions d'aula obertes dedicades a escriptores, lingüistes i pensadores. Es tractaran temes que van des de la misogínia i el feminisme en la literatura catalana medieval, fins a la parla de les adolescents en la traducció literària.

Durant tot el mes, actes com a conferències, taules rodones i presentacions tractaran de donar una visió multidisciplinària dels problemes socials que encara dificulten la igualtat en la societat.

Així, el dimecres 5 de març es presentarà l'informe 'Dones sense casa, carrers sense sortida. L'exclusió residencial femenina i la violència masclista als Illes Balears', elaborat per la Fundació IRES i l’Observatori Social dels Illes Balears (OSIB-UIB). Mentrestant, el dijous 13 de març tindrà lloc la taula rodona 'Coeducar per una societat més justa: veus de l'escola', organitzada per la Comissió Agenda 2030 de la Facultat d'Educació.

També, el dijous tindrà lloc la conferència 'Debat Dona i societat digital', a càrrec de Pilar Caballero Gil, catedràtica d'universitat de l'àrea de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial i des de 1998 coordinadora del grup CryptULL de recerca en Criptologia de la Universitat de La Laguna (ULL). I, en la sala d'actes de l'edifici Sa Riera, el dijous se celebrarà el tercer cicle de xerrades debat 'Parlen les prostitutes', organitzat pel Comitè de Suport a les Treballadores Sexuals (CATS).

La programació cultural de la UIB durant el mes de març també es dedicarà a fer visible el treball de les dones en el món de la música, el cinema o la filosofia, amb un cicle titulat ‘Març en Femení’, organitzat pel Servei d'Activitats Culturals.

Destaca, d'una banda, el concert 'Anonymous was a woman', que ofereix un programa exclusivament amb obres de compositores, i que inclou dos concerts, un a Palma, el 6 de març, en Conservatori Superior de Música, i un altre en Teatre Principal de Maó, el 8 de març.

Per altra banda, s'han programat dues cites amb el cinema fet per dones. La primera és la conferència 'The Colonial Cinema in the Near East', a càrrec de Viola Shafik, directora cinematogràfica, acadèmica i investigadora alemanya d'origen egipci, especialitzada al cinema del món àrab. Tindrà lloc en Can Oleo el dimecres 19 de març. La segona és la projecció de la pel·lícula ‘Sonita’, de la directora Rokhsareh Ghaem Maghami, que narra la història d'una jove afganesa que s'enfronta a un destí que no desitja a causa que els seus pares l'embenin a un marit desconegut. Serà el 27 de març a les 19.00 hores al cinema Rívoli de Palma.

En aquest cicle, s'emmarca també la conferència 'Dones, mediació i concòrdia en els discursos de pau de la Roma antiga', que serà impartida per Càndida Martínez López, catedràtica emèrita d'Història Antiga i membre de l'Institut de Recerca d'Estudis de la Dona i de Gènere. Serà el 13 de març en Can Oleo.

Finalment, cal destacar que les seus de Menorca i Eivissa també celebrar sengles actes per a commemorar el 8M. Per a més informació sobre el programa d'activitats del 8M en la universitat, els interessats poden visitar la web de l'Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de la UIB.