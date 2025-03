Amb motiu del Dia de les Illes Balears, demanam a diferents ciutadans quins eixos haurien de marcar el futur de les Balears:

Fanny Tur, bibliotecària i exconsellera de Cultura: Eixos futurs: autogovern de veritat i un país confederat.

Vicenç Vidal, diputat de Sumar Més: Fonamentalment el canvi de model econòmic, la lluita contra la crisi climàtica i maldar per una societat vertebrada al voltant de la llengua catalana i els drets civils per a tothom com a eix cohesionador. No podem permetre que l'onada reaccionària que està arrasant el planeta i els seus discursos ens liquidin.

Neus Truyol, regidora de Més per Palma: Els pobles de les Illes Balears necessitam més sobirania per afrontar els reptes dels propers anys (la cohesió social, l’accés a l’habitatge, la mobilitat, el canvi climàtic, el canvi de model econòmic...). Hem de poder decidir sobre el nostre territori, sobre la nostra economia i sobre la millora del benestar de la nostra ciutadania. L’accés a l’habitatge i la millora de la mobilitat només es poden afrontar des de polítiques pensades i adoptades des de les Balears (i algunes directament des dels ajuntaments). Passa el mateix amb el necessari canvi de model econòmic, amb l’adaptació al canvi climàtic, amb la feina per acollir els milers de persones que han arribat al nostre país i que en són els nous ciutadans... Una vegada més, el model constitucional no ens garanteix poder real per afrontar aquests reptes i, per tant, no hi trobarem cap solució.

Atuk Iturregui, membre de La Utòpica: El futur de les Balears ha de girar al voltant de quatre eixos principals, inspirats en l’ecofeminisme, l’anticapitalisme i la regeneració ecosocial: descolonització econòmica i ecològica; sobirania alimentària i agroecologia; feminisme i justícia social; i autogovern real i democràcia directa. En resum, el futur de les Illes Balears ha de ser radicalment diferent del model actual: un futur que posi la vida i la terra al centre, i no el capital.

Francisca Mas, jurista, militant feminista i directiva del GOB: Planificació del decreixement necessari per fer una transició ecosocial justa. I això significa adoptar mesures valentes i canviar la manera de viure individual i col·lectivament. És imprescindible tenir el control de l’aeroport i port.

Josep Palou, professor i membre de l'ASM: L’eix principal ha de ser superar dècades d’autoengany amb la fantasia d’una Espanya reformable i avançar cap a la independència. Tota la resta és perllongar el desastre. No és possible canviar el model productiu, ni salvar la llengua i la identitat, sense el poder polític i econòmic d’un estat propi. La tasca d'avançar cap a un autogovern real correspon, sobre tot, als partits polítics, i aquí cal diferenciar entre els partits d’obediència espanyola i els partits de país. Els primers són irrecuperables perquè tenen per objectiu consolidar l’estat colonial i l’espoli fiscal. Els segons tenen el deure històric de superar la covardia, començar a tractar els ciutadans com a persones adultes i explicar públicament allò que els seus líders reconeixen i diuen en privat: que Espanya no té remei i que l’única solució perquè les Balears no vagin de dret al col·lapse és un estat propi.

Marcel Pich, antropòleg i músic: Els mateixos que la resta dels Països Catalans: que tot allò imprescindible per a la vida (habitatge, menjar, serveis bàsics) passi a ser de propietat pública, que estigui fora del mercat. Que es reguli l'acumulació de riquesa. Que es planifiqui el creixement demogràfic i s'harmonitzi la relació amb el territori. Que es garanteixin els drets humans i s'il·legalitzi tota expressió i organització feixista.

Francesca Vanrell, secretària d'Organització d'EUIB: L’accés a serveis públics de qualitat és un element imprescindible per combatre les desigualtats socials. En aquest sentit, EUIB defensa un sistema educatiu i sanitari públic i robust, universal i ben finançat, així com polítiques valentes d’habitatge que garanteixin el dret a un sostre digne per a tota la ciutadania. La lluita contra la precarietat laboral i la defensa d’un model econòmic que posi les persones al centre.

Pere Carbonell, escriptor: Decreixement turístic i demogràfic. Posar límits a absolutament tot: venda de cases a estrangers, places turístiques, cotxes de lloguer, vols, creuers, immigració regular i irregular, construcció, emissions de CO2, etc. El turisme s'hauria de reduir, com a mínim, a la meitat. Hi hauria d'haver un repartiment proporcional pel que fa a la immigració. No pot ser que Balears representi un 1% del total del territori espanyol i hagi d'acollir el 23% de la immigració. El territori no pot suportar rebre unes 20.000 persones nouvingudes cada any, 23 vegades més del que li tocaria. Ben igual que tampoc podem rebre 20 milions de turistes anuals. Elaborar un pla de reserves hídriques i de mesures per combatre el canvi climàtic i aminorar-ne els efectes adversos. Renovar el Pla de Normalització Lingüística donant-lo de les eines necessàries per enfortir els resultats sociolingüístics positius envers la llengua catalana. Crear una política lingüística contundent, ferma i amb uns objectius marcats: cap habitant de les Illes Balears pot desconèixer la llengua pròpia i històrica d'aquesta terra. Oferir cursos intensius de català als nouvinguts i, exigir un nivell mínim de català (B1) al tercer any de residència a les Illes.

Gonçal López, exdiplomàtic: Eixos de futur? Resistir al màxim per a no facilitar la nostra extinció i procurar conscienciar de la necessitat d’arribar, senzillament, a ser.

Bernat Joan, escriptor i sociolingüista: En un futur immediat hem de treballar per millorar el finançament de la CA, reforçar la llengua catalana (principal signe d'identitat de les Illes Balears); reforçar la cultura pròpia i modernitzar-la; fer-la entrar plenament en el món tecnològic de l'inici del segon quart del segle XXI; i treballar per crear una alternativa política sobiranista al conjunt de l'arxipèlag.

Beatriu Defior, filòloga i exdirectora general de Política Lingüística: Proposaria els següents com a prioritaris, tots molt lligats entre si: Debat social sobre el model polític que dona resposta a les necessitats que tenim; manteniment i enfortiment de la llengua catalana i de la cultura que ens és pròpia; racionalització del volum de població que pot suportar el territori i la societat, i acolliment real de la nova població; i protecció dels recursos naturals.

Arran Mallorca: Independència, socialisme, feminisme i antifeixisme.

Miquel Vidal, historiador: Un major compromís amb l'economia no turística, amb la normalització lingüística (que requereix de molta pedagogia i d'un acord multipartidista que veig difícil) i amb la gestió del creixement demogràfic (anam massa ràpid, hem de frenar).

Miquel Carbonell, músic, activista cultural i polític: Decidir eixos dins l'estat Espanyol es una pèrdua de temps i una font de frustració.

Alice Weber, regidora de Més per Inca: Sostenibilitat ambiental (model econòmic i social sostenible i d’acord amb un plantejament de supervivència immediat (habitatge), a mitjà termini (els nostres fills) i ‘llarg’ termini (canvi climàtic). Protecció radical del nostre territori, promoció energies renovables, economia circular i transició energètica. Justicia Social: drets laborals, habitatge (fora especulació, limitació venta a no residents, major inversió en educació, I+D i sanitat. Cultura i llengua: tots els àmbits. Cal fer una reflexió profunda per convertir aquests dos conceptes en inqüestionats. Cal trobar la manera de superar resistències. I ho dic basant-me en la meva pròpia experiència vital. No basta dir que la llengua és un vehicle de cohesió. Cal fer que ho sigui, perquè, per molt que li ho diguis a algú que et dona l’esquena, no arriba. Autogovern i sobirania: obvi. Economia diversificada i justa: Fora turisme de masses, crear llocs de treball dignes, justos, Economia circular.

Josep de Luis, advocat: Els Països Catalans, o el «mediterrani occidental» per als al·lèrgics a la realitat, són una oportunitat desaprofitada. Caldria tenir-ho en compte. Sense perdre de vista les nostres limitacions d’espai i demografia. Si hom pot treure pit del turisme com a motor econòmic és perquè, sense desmerèixer l’aportació de la indústria, s’ha comptat amb l’ingredient de la idiosincràsia: territorial i antropològica.

Rafel Borràs: Descolonitzar ha de ser sinònim de desturistificació, de més emprenedoria social, de més ús social del català, de més cultura, de més economia social i solidària, de menys fracàs i abandonament primerenc escolar, de més i millor integració dels nouvinguts, de més cohesió social... de més vida!

Nel Martí, professor, escriptor i polític: Un model econòmic diversificat i sostenible, un sistema educatiu i cultural arrelat i de qualitat, un autogovern real i eficient, i una societat cohesionada i justa que defensés polítiques de benestar social i lluiti contra les desigualtats.

Aina Vidal, periodista: El futur de les Illes afronta més reptes que mai. Pens que l'habitatge, el territori i el canvi de model econòmic en són claus.

Joan Amer, sociòleg: Balears té uns reptes imminents en relació al model de societat, econòmic i ambiental. El futur passarà per la limitació del model turístic, defensa i promoció de la llengua i la cultura en totes les esferes, lluita contra el canvi climàtic i processos acompanyats a la població nouvinguda. També cal una atenció especial a la defensa de la democràcia, especialment per l’amenaça de la ultradreta a escala global.

Antoni Llabrés, president de l'OCB: Les Illes Balears han de transitar cap a un model de país sostenible, amb una qualitat de vida digna per als seus habitants. Cal implementar mesures no només de contenció, sinó directament de decreixement d’un model desenfrenat que ens mena directament al col·lapse, que permetin assegurar la sostenibilitat socioeconòmica i ecològica, i també la lingüística i cultural, i garantir, per tant, la pervivència i vitalitat futures de la llengua catalana i la cultura que s’hi expressa.

Jaume Burdils, sociòleg: Des de les Balears, hauríem de tenir els instruments i la capacitat política de poder decidir quin model de país volem d’aquí a deu anys. Com planificar, ordenar i revisar qüestions econòmiques i socials que van molt de pressa. I quins problemes necessitam prevenir pensant en aquest futur.

Rosa Maria Calafat, doctora en Filologia Catalana i professora de la UIB: Preservació de la singularitat: llengua, cultura i territori. Això vol dir deixar l’egoisme i el partidisme en segon o tercer lloc i planificar mesures econòmiques i culturals fonamentades en aquests tres eixos.

Josep Costa, jurista i exvicepresident del Parlament de Catalunya: La lluita de cada illa per afirmar i difondre la identitat pròpia i la identitat compartida amb la resta de la nació, amb l’objectiu de recuperar la sobirania per decidir amb qui volem compartir el poder propi. Sense deixar mai de banda la lluita permanent per sobreviure com a poble i salvar físicament el territori.

Ana Laura, docent: El futur de les Balears s’ha de construir sobre tres pilars: serveis públics de qualitat, sostenibilitat real i una economia centrada en les persones. Enfortir els serveis públics és clau per garantir la igualtat: la sanitat ha d’atraure i retenir professionals amb incentius reals i condicions dignes per superar els obstacles de la insularitat, doble i triple en molt de casos. L’educació ha de garantir la qualitat, atraient talent, amb millores laborals i salarials. A més, llengua catalana s’ha de mantenir com a pont entre generacions i cultures, integrant als nous residents mitjançant programes pràctics vinculats a la realitat local. Pel que fa a l’habitatge, són necessàries polítiques valentes: limitar els lloguers turístics, regular els preus i prohibir la compra especulativa per part de no residents, mesures ja implementades amb èxit en altres regions europees. Sense accions decidides, l’emigració forçada dels nostres joves serà inevitable. Amb la situació actual, molts no veuen la possibilitat d’aconseguir les condicions adequades per a realitzar el seu projecte de vida en el lloc on han viscut. En un territori de recursos finits, la sostenibilitat implica protegir la feina del camp, impulsar el producte local i de qualitat, diversificar l’economia amb sectors que generin feina estable i qualificada. Això condueix, per exemple, a redirigir treballadors del turisme cap a altres sectors, com poden ser les cures a dependents o treballs en el sector agrícola. Revitalitzar el camp pot ser un mitjà pel canvi, fent-lo més atractiu i innovador. També donar-li més oportunitats, com la creació de circuits curts que vinculin pagesos amb escoles i hospitals per a consum de producte local. Les energies renovables han de prioritzar-se en terrenys marginals, sense competir amb la pagesia. Impulsar l'R+D és imprescindible per a crear llocs de feina de qualitat que retinguin el talent jove. La transformació s’ha de fer intel·ligentment, revitalitzant la cultura local oberta a noves influències, reconvertir infraestructures obsoletes en habitatge social i diversificar l’economia més enllà del monocultiu turístic. En resum, es tracta de trobar l’equilibri entre tradició i progrés: serveis que uneixin, polítiques que protegeixin i una economia que dignifiqui. Les Balears poden ser més que un paradís turístic, on la massificació actual ens està ofegant. Necessita un gir de timó per a tornar-les a fer habitables, justes i dignes per a tothom, no tan sols pels que tenen millors condicions econòmiques.

Grup Blanquerna: Els dos principals eixos que han de marcar el futur de les Illes Balears són els següents: Assolir la plena normalitat de la llengua pròpia en tots els àmbits, i fer que el català sigui realment la llengua de cohesió. Aquest principi és bàsic per a la supervivència de la llengua i per assegurar un mínim de cohesió social. Un país de futur, que doni oportunitats als joves. Per aconseguir-ho, cal diversificar el teixit econòmic, reduir la dependència del turisme i garantir el dret a l’habitatge als residents de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera