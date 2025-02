Anna Ferrer, presidenta de la Fundació Vicente Ferrer, rebrà el premi Ramon Llull

Ens hem endinsat a la vida d'Anna Ferrer, una anglesa periodista i plena d'il·lusió que va arribar a Anantapur (Índia) el 1969 amb l’home que més tard va ser el seu marit, el filàntrop Vicente Ferrer. Junts varen crear la Fundació Vicente Ferrer (FVF) per lluitar contra la discriminació i la desigualtat; volien donar una oportunitat als qui més patien. Creien en les persones i en el poder de l’acció. La Fundació Vicente Ferrer avui és el que és gràcies al compromís i la fortalesa d’aquesta gran dona, que té una història de vida amb més de 50 anys de lluita contra la discriminació i de feina a favor dels més vulnerables.

Anna Ferrer continua essent el motor d’aquesta organització amb una acció que ha arribat a més de tres milions de persones, una organització que avui és forta i innovadora, un referent en l’àmbit de la cooperació internacional. Es tracta d’una història de compromís en un món en transformació, de lleialtat entre una organització i una comunitat, de germanor entre dues comunitats molt allunyades geogràficament.

La seva manera d’entendre i promoure el desenvolupament ha donat lloc a un model exemplar en el marc de la cooperació internacional que posa en el centre les persones com a promotores del seu propi canvi.

Aquest divendres a la Llotja de Palma i dins la Diada de les Illes Balears rebrà de mans de la presidenta del govern de les Illes Balears el Premi Ramon Llull per la seva solidaritat i compromís a favor dels qui més pateixen, en reconeixement de la seva trajectòria humanitària i d’acció social, tan lligada al territori de les Illes Balears.

Per tot això, Diari de Balears, ha entrevistat en exclusiva Anna Ferrer, acompanyada per la directora d'Igualtat de la FVF de l'Índia Visha Ferrer i altres membres de la FVF a les Balears.

Com valores la concessió del Premi Ramon Llull?

Anna s'emociona i ens diu: és un premi compartit entre les Balears i Anantapur, mitjançant la solidaritat que va néixer fa més de 30 anys que ha tingut un impacte en la vida de les persones més vulnerables i alhora ens ha donat dignitat, esperança i felicitat a moltíssimes persones.

La pròxima pregunta va encaminada en saber com s'ha desenvolupat la tasca d'empoderament de les dones a l'Índia i les dificultats que us vàreu trobar?

Anna les dones eren persones de segona classe, no sortien de la casa, no sabien res sobre la salut, no tenien poder econòmic, en les reunions que vàrem començar amb els pares no pensaven que les filles havien d'anar a l'escola. El seu paper fonamental i únic era casar-se, reproduir nins i especialment mascles. Per això, na Visha ens conta la feina que es va fer amb els homes i els joves per treballar aquestes desigualtats, remarca la necessitat que imposaren per fer grups amb l'objectiu de dialogar i parlar i arribar a la conclusió que les dones puguin expressar les seves idees sense demanar permís dels homes, que ha millorat. Les dones ja poden parlar més, poden explicar al grup de les aldees les seves dificultats que s'han d'enfrontar i alhora reben ajuda de tècniques de la FVF, i començaren a crear un banc cooperatiu dels diners que estalvien i que elles mateixes poden indicar on s'han de gastar, inclòs deixen préstecs. Aquests bancs cooperatius donen la possibilitat a les dones a decidir. Ja hi ha 7 cooperatives amb unes 3000 dones a cada cooperativa que ajuden a donar autonomia a les dones i asprendre decisions..

En Xavier expressa al llibre "Un pacto de amor", d'Anna Ferrer parles del «dishti» (mal d'ull), molt arrelat dins la població i que podia topar amb els innumerables programes de salut i així evitar malalties a Anantapur? Com aconseguireu que la població rural anassin als hospitals com de Bathalapalli per curar-se malalties.

El secret és fàcil, les famílies continuen amb el dishti i amb els costums antropològics, però al mateix temps aprenen coses de salut, de la família, saben les medicines que han de prendre i la prevenció, però sense oblidar els costums. Es poden fer les dues coses.

L’any 2020, just abans de la pandèmia les cooperatives d’ensenyament anàrem per a Anantapur per iniciar un projecte de col·laboració. Ens quedàrem impressionats, però va haver-hi dues iniciatives que ens fascinaren. Ens les pots explicar breument? Projecte de bicicletes i el projecte «Índia for Índia»

Anna ens explica la importància de les bicicletes és una cosa que fa que les nines puguin anar a l'escola que està molt enfora de casa seva amb normalitat i sense perills, d'aquesta formen arriben al darrer curs el 10è, important per poder continuar amb l'educació a l'Índia.

Mentre que India for India, l'any 2012 tot l'equip de la FVF parlàvem que en els pobles que ja han rebut un suport d'altres persones que també són vulnerables, humils, i les explicarem que si havíeu rebut aquest recolzament, vosaltres també podíeu ajudar a altres persones més desfavorides que vosaltres no essent important la quantitat, va ser una reacció quasi unànime de tots els pobles, especialment les dones i així va sorgir la pregunta què podem fer?, en Moncho, fill d'Anna, les varen suggerir les vidrioles fetes de fang que costaven 10 rupies i això va movilitzar més de 160.000 famílies que aportaven el que podien i el dia 9 d'abril del naixement d'en Vicente rompien totes les vidrioles i amb els estalvis decidien on ho destinaven, la resposta va ser que volien ajudar els orfes d'Anantapur perquè tinguessin una bona educació.



Ara parlam de diferents artistes que han deixat empenta a Anantapour: Zulema Bagur, Doralice Souza, Menéndez Rojas, Albert Piña, Gabriela Seguí, Ángel Zabala, Empar Boix, Diana Bustamante... i fins a 55 noms més i els relacionam amb aquestes dues paraules DÀLITS i MATAOMBRES Què ens pot explicar?

Un grup d'artistes de les Balears, persones fantàstiques que han vingut durant deu anys i han deixat moltes pintures i obres d'arts amb el seu cor obert i per embellir hospitals, escoles, espais de lleure... i sempre regalant somriures.

Solidaritat, empoderament de les dones, inclusivitat a les escoles, compromís amb les persones més vulnerables. Sí, sí a l’Índia, per fa poc la FVF ha llançat l’acció «reconstruir l’esperança», però on?, per la recuperació de les zones afectades per la DANA a València el passat 29 d’octubre de 2024. Ens ho pot explicar breument?

Vaig estar en València el 29 d'octubre ens narra amb tristesa Anna, amb cotxe des de Barcelona, iniciarem el trajecte a les 15, 00 hores i arribarem a les 20.00 i no sentirem cap alerta ni alarma, i en arribar ens varen donar compte que a dos o 3 km del nostre hotel hi havia una catàstrofe increïble, i xerrant amb na Luz, responsable en l'àmbit nacional, vàrem pensar a treballar a València, en quatre àmbits, en l'educació reconstruint centres amb les cooperatives, amb la comunitat amb les associacions de persones majors i amb la salut mental i a mitjà i llarg termini.

Anna apassionada amb l'educació ens contesta de com han desenvolupat els projectes relacionats amb l'esport, així n'Anna i na Visha parlem de la feina que es desenvolupa a través l'esport amb el compromís de La Fundació Rafel Nadal, el treball d'en Tòfol Castañer amb el Mallorca ai altres exemples esportius que han donat la possibilitat a dones i homes a millorar la seva vida i inclòs a través de l'estudi dedicar-se a l'esport com a professional o ser membres de diferents equips i participar en competicions amb les mateixes possibilitats que els altres.

Arribam al final de l'entrevista i tornam a treure el tema de l'educació inclusiva on n'Anna i na Visha que està casada amb el fill de n'Anna, en Moncho demostren la seva passió perquè el món només es pot transformar a través de l'educació i de les igualtats d'oportunitats ens parles de les persones no com a discapacitats sinó amb un terme molt adequat, infants amb altres capacitats, com nins de dificultats visuals, sordmuts, escassa mobilitat… Perquè ells també formen part de la comunitat i han de gaudir dels mateixos drets que els altres, A Anantapur aquesta feina és prou important per a tota la societat.

Parlam de futur de la FVF, la coordinadora de FVF de les Balears na Isabel Pizà ens comunica que les Balears està enamorada de l'Índia, amb els seus somriures que ens arriben al nostre cor i que promou gran quantitat de projectes solidaris, però amb l'objectiu de donar empoderament a totes les persones, per altra banda, n'Anna sent cada vegada més el sentiment de les persones del nostre territori i observa i manifesta amb claredat, que entre tots i totes podem aconseguir un món més just, amb menys desigualtats i amb la finalitat de transformar la vida de zones tan desfavorides com Anantapur.