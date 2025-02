El dissabte 26 d’abril de 2025 està prevista una nova edició de la cursa lúdico-turística Mallorca 312 OK Mobility 2025.

Es tracta d’un esdeveniment amb ànim de lucre que atreu milers de ciclistes a l’illa, amb l’argument que contribueix a la desestacionalització del turisme. No obstant això, com denuncien les entitats signants de la declaració, «la realitat és que intensifca la massificació turístca que ja patim a la primavera».

«Un any més, molts residents ens veurem greument afectats, amb desplaçaments restringits durant diverses hores —fns a set en alguns casos—, si aquests coincideixen amb l’itnerari de la cursa. A més, com ha passat en edicions anteriors, hi haurà veïns que es trobaran davant la vulneració d’un dret fonamental: el d’entrar o sortir de casa seva per mor del tancament de carreteres imposat per aquest esdeveniment», han assenyalat les entitats.

A més, remarquen que, aquesta cursa, malgrat permetre la participació d’esportistes locals, està concebuda principalment com a un negoci turístc: «Enriqueix determinats empresaris mitjançant l’ús abusiu de béns comuns, com són ara les carreteres, creades per a garantir la mobilitat i la comunicació de les persones, i no perquè siguin apropiades per a una activitat privada amb ànim de lucre».

Les entitats consideren que el Consell de Mallorca no hauria de fomentar la conversió de l’illa en «un parc temàtic que ens condueixi cap al col·lapse, ni vulnerar els drets fonamentals dels residents per a afavorir aquest negoci turístc».

A més, assenyalen que, a diferència de les festes populars o curses locals, Mallorca 312 OK Mobility 2025 «no respon a cap necessitat social ni a cap interès general. Ben al contrari, genera un impacte negatu en el medi ambient, afavoreix un sector turístc que viu a costa del territori i dels recursos, i perjudica el benestar dels residents de Mallorca».

Per aquests motus, les entitats sol·liciten al Consell de Mallorca i a la Delegació del Govern espanyol que «no autoritzin la cursa fins que no s’hagi realitzat una avaluació rigorosa i estricta de l’interès públic basada en criteris socials i mediambientals. A més, aquesta avaluació hauria de garantir el respecte a la lliure circulació a peu i amb bicicleta, l’accés al treball, la protecció de la salut i el benestar comú dels residents, per sobre dels interessos del negoci turístic».

En cas que no es pugui revocar l’autorització de la cursa, demanen:

1. «Evitar el tancament total de les carreteres afectades per la cursa, tot permetent els desplaçaments a peu o amb bicicleta dels residents.

2. Reduir al mínim el temps de tancament de les vies i garantir que, en cap circumstància, superi les dues hores consecutives».

Les entitats signants són: Alternativa per Pollença, Amics de la Vall de Coanegra, Arran, Associació de Veïns de Son Fiol (Alaró), GADMA, GOB, Joventut pel Clima Mallorca, Plataforma d’Indignats de la Ma-10, Plataforma d’Usuaris del TIB, Plataforma Reviure Tofa, Plataforma Menys Turisme Més Vida, Son Bonet Pulmó Verd.