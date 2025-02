El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha presentat aquest dijous el projecte de millora de la seguretat i la mobilitat a l’eix sa Pobla - Crestatx, amb la construcció d’una rotonda d’accés a aquesta urbanització i un vial cívic que connectarà el municipi amb les urbanitzacions de Crestatx, s'Obac i Son Toni, passant per damunt l’autopista i el torrent de Sant Miquel.

Aquest projecte, que té un pressupost de 2,7 milions, suposarà «una transformació cabdal de la mobilitat de sa Pobla, ja que millorarà la seguretat viària i fomentarà l’ús de mitjans de transport sostenibles», segons han explicat. Les obres, amb una durada de deu mesos, podrien començar abans de l’estiu i inclouran mesures d’integració paisatgística i de sostenibilitat.

Galmés ha estat acompanyat durant la presentació del batle de sa Pobla, Biel Ferragut; el conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, i el director insular d’Infraestructures, Rafel Gelabert. El president ha explicat que «abans d’aquest estiu confiam a poder iniciar unes obres esperades i reivindicades pels veïnats de sa Pobla i pels residents de les urbanitzacions de Crestatx, s’Obac i Son Toni. Connectam —ha apuntat Llorenç Galmés— aquests nuclis amb sa Pobla, mitjançant la mobilitat sostenible d’un vial cívic, i milloram la seguretat d’un indret on, des dels anys 60, no s’havien fet actuacions importants. És la nova política que volem impulsar al Consell de Mallorca: posar en marxa projectes per millorar la qualitat de vida dels ciutadans, mentre que la legislatura passada miraven cap a una altra banda i les polítiques en matèria de millora de les carreteres varen ser inexistents». El president ha recordat que aquest projecte està dins el Pla de vials cívics que impulsa la institució insular, amb més de 60 quilòmetres i una inversió de 45 milions.

Les obres

La intersecció en T de la carretera de Pollença serà substituïda per una rotonda que facilitarà els moviments de vehicles cap a Crestatx, cap a l’ermita i les urbanitzacions de la zona i, sobretot, millorarà la seguretat dels estudiants i vianants en general que han de travessar la carretera. El projecte també inclou la millora del ferm, la instal·lació d’un sistema nou de drenatge i enllumenat amb lluminàries LED, que compleixen els criteris de sostenibilitat i la normativa vigent.

El projecte incorpora la construcció d’un vial cívic de 2'5 kilòmetres, destinat a vianants i ciclistes, que connectarà el nucli de sa Pobla amb les urbanitzacions de Crestatx, s'Obac i Son Toni. La infraestructura inclou passarel·les de fusta sobre el torrent de Sant Miquel, així com murs de contenció en zones amb desnivells. En el disseny del paviment i de la vegetació s’utilitzaran materials ecològics i espècies autòctones.

L’actuació posa esment especial en la sostenibilitat ambiental, amb la reutilització de materials existents i criteris d’eficiència energètica. A més, s’instal·laran barreres mixtes d’acer i de fusta, i senyalització adaptada.