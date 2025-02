El director general d'IB3 en funcions, Marc González, ha defensat la neutralitat política dels serveis d'informatius de l'ens públic que, segons una anàlisi, és del 86,7%.

Així ho ha defensat el director general interí aquest dijous a la reunió de la Comissió de Control sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears al Parlament, davant les crítiques de la diputada socialista Pilar Costa pel «creixent intervencionisme partidista» als informatius.

En la resposta, González ha discrepat amb la socialista, argumentant que la informació relativa als diferents grups polítics és «molt proporcional» a la seva representativitat parlamentària. Al detall, segons el director, el PP està infrarepresentat, mentre que Més per Mallorca està lleugerament sobrerepresentat.

Pel que fa al procés d'internalització, González ha explicat que a partir d'aquest dissabte, primer de març, tots els treballadors tindran la mateixa jornada laboral, de 37,5 hores, així com els cinc dies d'assumptes personals que té el personal de les administracions públiques.

Així mateix, està prevista per a la setmana que ve una reunió amb la Direcció General de Funció Pública per a «intentar avançar i desbloquejar» perquè finalitzi el procés. «Malgrat que el meu càrrec sigui interí, tinc una preocupació perquè hi hagi una total pau social a l'ens», ha assegurat.