L’extrema dreta d’arreu d’Europa ha celebrat l’augment del vot cap al partit d’Aliança per Alemanya (AfD), el qual ha passat del 12% al 20% des de les darreres eleccions alemanyes, celebrades el passat diumenge 23 de febrer.

Si bé fa uns anys l’activitat dels líders dels distints partits d’extrema dreta europeus passava per no aixecar molt la veu i intentar no esser fotografiats junt amb cert personatges de marcada imatge neonazi o similar, actualment els representants dels partits més xenòfobs comparteixen una camaraderia a les xarxes i els mitjans que perillosament teixeix una xarxa fosca que, a poc a poc, va cobrint Europa de punt de punt amb total normalitat.

Passades les eleccions alemanyes, es pot fer de forma ben senzilla un repàs pel ventall de supremacistes que existenten aquí i allà. I que, com ja hem comentat, no tenen cap tipus de complex a l’hora de relacionar-se i, fins i tot, llençar-se públicament missatges sobre identitat, Occident, llibertats perdudes… amb el denominador comú de culpar les persones migrants dels problemes pels quals travessa Europa.

Començant per l'Estat espanyol, podríem citar els supremacistes espanyolistes de Vox i els catalanistes d’Aliança Catalana. Tant els uns com els altres han felicitat públicament l’AfD pels seus resultats i han enviat comitives a Alemanya a fer acte de presència durant els actes de celebració.

Seguint per Portugal, amb André Ventura de la formació ultra Chega; per França, amb Eric Zemmour, de la formació xenòfoba Reconquesta; o el president de la Lliga, Matteo Salvini, a Itàlia, són alguns dels líders que, ja sense cap por, fan públics els seus lligams amb la resta de formacions ultres d’Europa.