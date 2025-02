Un docent ha denunciat que no li han renovat el contracte de feina per defensar el català. Tal com ha explicat el 3Cat, Roger Castro va criticar que al Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (Creda), on fins ara treballava, la llengua principal va passar a ser el castellà.

Es tracta d'un centre de la Generalitat de Catalunya, a Sant Adrià de Besòs, que dona suport a alumnes amb dificultats d'aprenentatge. Castro hi feia feina com a logopeda i explica que ,en arribar persona que només parlava castellà, totes les relacions laborals varen passar a fer-se exclusivament en aquesta llengua. «Jo penso que nosaltres hem de ser un element cohesionador de la societat i fer servir el català per, precisament, cohesionar aquestes persones que venen de fora i les que tenen dificultats per aprendre la llengua. Si nosaltres no ho fem, no sé qui ho farà», assenyala Castro. Així, el docent defensa que, precisament amb persones amb dificultats per aprendre la llengua, és encara més important fer servir el català. Per la seva banda, la Generalitat afirma que la no renovació del contacte de feina no es deu a un motiu lingüístic tot i que la direcció del centre li va dir que havia creat «molt mal ambient» per la queixa i que «ho haurien de valorar» de cara a la renovació per al pròxim curs. Finalment, Castro va perdre la feina.