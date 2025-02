L’any 1975 hi havia poques biblioteques a Palma, i alguna com la de la Caixa eren d’iniciativa privada on actuava de bibliotecària na Joaquima, l’al·lota eterna de l’escriptor C. Serra.

Amb la transició, Valentí Puig com a Director General de Cultura obrí i ajudar a obrir-ne moltes. La més recent que jo record és la dedicada a la pedagoga Encarna Viñas a la plaça de Pere Garau. Són llocs vius on s’organitzen adesiara actes com lectures de poemes, i els nins poden accedir a una bibliografia molt possiblement no disponible a casa seva.

La bellesa i utilitat de la biblioteca de Cort és ben pregona. Però jo emprava molt, tant per estudiar com per consultar llibres, la biblioteca Provincial que aleshores era al carrer Ramon Llull, ara situada a Can Salas. El bibliotecari era el senyor García Pastor i abans ho fou el gran poeta Miquel Ferrà. En el fons es notava la seva erudició, allà vaig poder llegir El Jardí de les Roses del poeta persa Saadí en traducció d’ Agustí Esclasans i Menja’t Una Cama de Gabriel Ferrater així com llibres introbables de Bali Bonet i altres autors. Altres moments els dedicava a estudiar Matemàtiques II, l’assignatura que impartia el venerat professor Alejandro Onsalo.

La biblioteca Artesana del Consell de Mallorca estava a l’edifici de l’actual Consell, ara està més ben ubicada a l’edifici de la Misericòrdia i ha ampliat molt els seus recursos en llibres.

Però hi ha dues biblioteques, al marge de la Universitat, que són un espai per a la investigació històrica.

La primera és la benemèrita de la Fundació Bartomeu March, tots els historiadors de diversos àmbits l’adoren. El meu amic Miquel Estrades i jo cercaven referències de llibres o articles de les Balears que tinguessin relació amb la Química. Allà trobarem el llibret de Vicenç Far de 1836 Ensayo Sobre la Utilidad de la Química que ell havia preparat per a les oposicions de la càtedra de Química de la Universitat antiga que es transformà en l’Institut Balear. Estava dedicada a un amic de Far, però l’exemplar era intons i vaig haver de demanar un tallapapers de fusta per poder llegir l’assaig.

La segona és la biblioteca del Monestir de la Real que amb tanta diligència bastí el pare Munar i que continuà l’ordre amb persones com el pare Josep Amengual que ara va publicant La història de Mallorca i les religions del llibre en diversos toms bellament editats per Llibres Ramon Llull de l’amic Àlex Volney. Aquesta biblioteca acull per exemple el fons de la biblioteca Monlau, antic catedràtic d’Agricultura de l’Institut i moltes peces dignes a més del gran Llibre del Consolat de Mar que el pare Munar va trobar quasi com una deixalla. Allà el meu amic i jo ens emocionarem quan tenguérem entre les mans el Tractat del Salitre escrit en català per instruir els oficials d’Artilleria i editat a Mallorca l’any 1640. Ara , i gràcies a un acord amb el Consell de Mallorca està integrada amb la gran xarxa de biblioteques de l’illa, cosa que permet consultar-ne el catàleg des de casa per internet.

Record un dia a la biblioteca de Pere Garau que arribà un pare llatinoamericà amb un infant d’uns dotze anys, creuaren entre un conjunt de poetes esperaven participar en un recital: no me’n m’oblidaré mai la cara d’alegria del nin quan sortí amb el llibre que volia i de satisfacció humil del pare. Aquestes institucions són bàsiques per a la cultura. Ara hi ha una cosa que no entenc, moltes d’elles es desprenen d’exemplars que consideren caducats o de poca consulta, ho fan fins i tot les de la Universitat tant a Lletres com a Ciències. Un veu actes de congressos minoritaris però importants, llibre d’autors de culte com Cortázar o llibres de text com el de Química Analítica del catedràtic Víctor Cerdà. No puc entendre el mecanisme filosòfic que hi ha rere aquestes actituds dels bibliotecaris malgrat la manca d’espai.

En resum, les biblioteques són un espai de gaudi i meditació, de recerca i goig, de temprança i imaginació totalment necessari. Internet ha obert espais on consultar les revistes científiques, totes de pagament, oferiment més comoditat i facilitats, però l’impuls és sempre el mateix.