La Universitat de les Illes Balears (UIB) es consolida com a referent en recerca, amb la presència de 68 investigadores en el Rànquing de Dones Investigadores Espanyoles i a Espanya de 2025, elaborat pel doctor Isidro F. Aguillo, del Cybermetrics Lab de l’Institut de Polítiques i Béns Públics del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC). D'aquestes, onze figuren entre les primeres 1.000 posicions:

— Doctora Alícia Sintes Olives (13a posició), del Departament de Física.

— Doctora Núria Marbà Bordalba (58a posició), de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB).

— Doctora Anna Traveset Vilaginés (135a posició), de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB).

— Doctora Beatriz Morales Nin (240a posició), de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB).

— Doctora Maria Antònia Manassero Mas (333a posició), del Departament de Psicologia.

— Doctora Susana Simal Florindo (338a posició), del Departament de Química.

— Doctora Pilar Roca Salom (481a posició), del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.

— Doctora Marta Isabel Marcos Moreno (509a posició), del Departament de Física.

— Doctora Gemma Isabel Turnes Palomino (656a posició), del Departament de Química.

— Doctora Victòria Aurora Ferrer Pérez (676a posició), del Departament de Psicologia.

— Doctora Maria Lluïsa Bonet Piña (736a posició), del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.

El rànquing inclou 9.990 perfils acadèmics de dones investigadores, seleccionats en funció del seu índex h i del nombre de citacions segons Google Scholar, sempre que tenguin un identificador ORCID associat. Google Scholar indexa una àmplia varietat de fonts acadèmiques, incloent-hi articles de revistes científiques revisats per experts, llibres i capítols de llibres d’editorials acadèmiques, tesis i dissertacions universitàries, actes de congressos, informes tècnics d'institucions de recerca i organismes internacionals, així com publicacions preliminars (preprints) disponibles en repositoris institucionals. Aquests documents s’obtenen de servidors d’editors, bases de dades en accés obert i repositoris institucionals mitjançant rastrejadors web per recopilar i indexar la informació. El rànquing de dones investigadores es basa en l'anàlisi de dades recopilades entre el 30 de gener i l'1 de febrer de 2025.

L’índex h és una mesura utilitzada freqüentment per quantificar tant la producció científica d’una persona com l’impacte de la seva recerca. Es calcula en funció del nombre d’articles publicats i de les vegades que han estat citats per altres investigadors. Per exemple, una investigadora té un índex h de 20 si ha publicat almenys 20 articles que han rebut cadascun 20 citacions o més. Aquest indicador permet avaluar de manera combinada la productivitat i la influència de les publicacions en el seu àmbit científic.

Aquest reconeixement posa en relleu la trajectòria de les investigadores de la UIB en diferents disciplines i la seva contribució a la ciència amb recerca d'impacte internacional.