El pròxim dissabte, 22 de febrer, tendrà lloc a Montuïri la inauguració del cicle 'Memòria i gènere', una nova iniciativa de Pla de Mallorca en Marxa que té com a objectiu reflexionar sobre la història i la invisibilització de les dones en les festes populars de la vila. L'acte es durà a terme a Cas Retratista i comptarà amb un petit reportatge audiovisual i una xerrada a càrrec dels investigadors Pedro J. Lopez i Aina Roca.

Aquest esdeveniment proposa un viatge en el temps per a comprendre d’on venim i analitzar el paper que les dones han tengut –i els ha estat negat– en les celebracions tradicionals. L’audiovisual, elaborat amb imatges de l’arxiu de la Revista Bona Pau, aportarà una mirada històrica a la temàtica, mentre que la conversa amb els ponents permetrà aprofundir en la qüestió des d’una perspectiva crítica i actual.

Aquest acte no seria possible sense la col·laboració de Gaizka Taro que cedeix l’espai i la Revista Bona Pau per la seva aportació documental.

El cicle 'Memòria i gènere' constarà de més actes que s’anunciaran durant les pròximes setmanes.