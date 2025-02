L'associació Memòria de Mallorca ha organitzat per a dilluns el tradicional acte de record a les víctimes del franquisme al Mur de la Memòria del Cementeri de Palma, amb què pretén reivindicar la memòria com a «patrimoni de tots».

La presidenta de l'entitat memorialista, Maria Antònia Oliver, ha explicat aquest dimarts, en una roda de premsa, els detalls d'aquest esdeveniment i ha convidat la ciutadania a participar-hi malgrat que no compten amb el suport de les institucions.

Així, ha demanat donar suport a les víctimes, demostrar el rebuig a les violacions dels drets humans, el feixisme i els discursos d'odi, i ha considerat que,per a això, «no hi ha millor eina que la memòria».

Oliver ha explicat que l'acte comptarà amb la lectura d'un manifest a càrrec d'algun membre de Memòria de Mallorca i el representant de l'entitat Estimada Aurora Sebastià Frau. Després hi haurà una actuació musical, un recital de poesia i s'acabarà amb l'ofrena floral col·lectiva.

Sobre l'absència de les institucions de les Balears, ha subratllat que com a col·lectiu han demanat reunir-se amb la presidenta del Govern, Marga Prohens, i «encara no ha tengut un moment a la seva agenda per a rebre'ns».

Aquest acte commemora l'aniversari de l'afusellament d'Emili Darder, Antoni Mateu, Alexandre Jaume i Antoni Maria Ques el 24 de febrer del 1937, encara que realment es ret homenatge a totes les víctimes de la repressió franquista a Mallorca.

El motiu perquè enguany s'ha passat l'acte a dilluns a les 17.00 hores, és que diumenge l'Ajuntament d'Inca ha organitzat l'acte central del seu cicle memorialista 'Inca té memòria', al claustre de Sant Domingo, i no volien que se solapassin.