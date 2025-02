El conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, ha afirmat aquest dimarts que el Govern presentarà aquest mes les seves propostes de contenció turística i «buscarà els suports necessaris, com fa amb totes les iniciatives que es duen al Parlament».

Bauzà ha respost d'aquesta manera en el ple del Parlament al diputat del PSIB Damià Borrás, que ha acusat l'Executiu «d’arribar tard» amb les seves mesures contra la saturació, a les portes de la temporada turística.

«Què passarà amb la moratòria de places? Què passarà amb l’Impost de turisme sostenible?», s'ha demanat el portaveu del partit d’esquerres, que ha acusat el Govern de prendre mesures per a «beneficiar els poderosos».

El conseller, per part seva, ha afirmat que l'Executiu du per bandera «el diàleg, la participació i l'escolta» i ha donat les gràcies a les entitats que han participat en el Pacte per la Sostenibilitat «de manera proactiva» i per a col·laborar «en la transició cap a un model més sostenible».

El diputat del PSIB ha acusat el conseller i al Govern d'instal·lar-se en el 'dolce far niente' «mentre arriben avisos de rècord de saturació» i ha lamentat que les taules del Pacte hagin acabat «buides de contingut». Borràs ha avisat l'Executiu que més que en minoria «està sol i mal acompanyat». Bauzà ha reivindicat que les polítiques impulsades pel Govern«estan avalades pels resultats electorals de 2023».