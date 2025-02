El Govern manifesta a Aena la seva preocupació per la salut i seguretat dels treballadors de l’aeroport de Palma

La Secretaria autonòmica de Treball, Ocupació i Diàleg Social i l’Institut de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL) han mostrat a Aena la seva preocupació davant les denúncies rebudes del sindicat CCOO per la situació d’inseguretat dels treballadors de l’aeroport de Palma degut a les obres de reforma que s’estan duent a terme en les instal·lacions.

Catalina Cabrer, secretària autonòmica, ha explicat: «Estam molt preocupats. La salut i la seguretat laboral són claus per aquest Govern, és per això que davant qualsevol denúncia d’aquest tipus, que puguin posar en risc la seguretat de les persones treballadores, activam el protocol per posar solució de forma al més aviat possible des del diàleg».

I ha afegit: «Hem instat Aena que prenguin les mesures necessàries per dur a terme una reunió amb el comitè de seguretat i salut i els delegats de prevenció per tal de verificar els sistemes de seguretat i aplicar les mesures necessàries en benefici dels treballadors i treballadores de l’aeroport».

A més, el director de l’Ibassal, Óscar Paz, ha recordat que des de l’Ibassal s’està fent feina en la seguretat i salut laboral en les empreses: «Durant aquests mesos d’hivern estam duent a terme una campanya de sinistralitat, i a més a més, fem visites a les empreses per tal de verificar que s’adeqüen al Reial decret que recull l’obligació de protegir a les persones treballadores davant episodis de calor extrema o alerta per altes temperatures».

En aquest sentit, Óscar Paz ha remarcat que l’Ibassal «tendrà especial atenció a la prevenció davant les altes temperatures a l’aeroport. Durant els mesos d’estiu llançam una campanya d’actuació amb la finalitat de vetllar per la salut, la prevenció i el benestar de les persones treballadores davant les elevades temperatures que puguin provocar efectes negatius en la salut».