[VÍDEO] Aina Salom revela, per primera vegada, que va ser víctima d’agressions masclistes i assetjament sexual quan era consellera

Aina Salom, que va ser consellera de Salut i Consum del Govern durant la legislatura del juliol de 1999 al juliol de 2003, ha revelat, per primera vegada, en el programa Això és Vida de la plataforma audiovisual VIDA, que en l'àmbit de la política «vaig ser agredida en vàries ocasions» i va afegir que «no vaig ser l'única».

L’exconsellera ho va explicar durant el debat d’Això és Vida, va dir que «dins el món de la política, he estat agredida, és la primera vegada que ho cont».

Salom va lamentar que «les dones de la meva generació i la de les nostres mares i padrines han patit molt i la generació de les meves filles ja és diferent».

També va explicar que en aquell moment no ho va fer públic perquè «sempre penses 'què he fet malament, què he dit' i calles».

Salom va celebrar, però, que ara hi hagi plataformes per denunciar els casos i va convidar a «totes les dones que pateixen o han partit situacions similars a denunciar-ho».

Finalment, Salom també va citar el 'cas Pelicot': «La vergonya ha de canviar de bàndol».