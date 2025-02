'Menys turisme, més vida' convoca una jornada per a «reagrupar-se i redoblar les forces»

«Després de veure la nova campanya turística del Govern, els anuncis fets a la fira turística en relació a les inversions milmilionàries previstes per al sector turístic, l’auge de l’especulació immobiliària i el turisme de luxe mentre la problemàtica de l’habitatge es continua agreujant, mentre les polítiques del Govern només aposten per la liberalització del sòl i afavorir l’especulació i el negoci en un context de crisi climàtica i ecològica greu, amb la negociació del conveni d’hosteleria damunt de la taula, i el fracàs (més que previsible) de les meses del pacte per la sostenibilitat», la plataforma 'Menys turisme, més vida' es planteja intensificar les accions aquesta temporada posant el focus en l’habitatge i la precarietat.

Més aliances i més fortes

La Plataforma ha recollit les propostes i priorització d’accions de les darreres assemblees obertes i ha dedicat aquests mesos a reforçar els llaços amb col·lectius i iniciatives d’altres territoris per a «enfortir un posicionament social fort arreu de l’Estat contra els processos de turistificació i tots els impactes

ecològics, socials i econòmics d’aquest model». La xarxa SET de ciutats i territoris del sud d’Europa contra la turistificació, l’Aliança de Pobles i Ciutats per a viure-hi, el front comú front a la precarietat laboral i l’impacte sobre l’habitatge impulsat des de Canàries, i la Xarxa Interilles, treballen plegades per a fer una composició dels diversos fronts i estratègies per a posar límits a les dinàmiques de turistificació i a les polítiques que les esperonen.

La trobada serà aquest dissabte, 15 de febrer, a l'Escola Rural des Puig d'Alanar, a Manacor i durarà tot el dia. Durant el matí hi haurà diferents espais simultanis que comptaran amb xerrades-formacions, un taller i una taula rodona. També hi haurà kafeta i dinar comunitari i per a acabar la jornada, l'assemblea oberta de la Plataforma.