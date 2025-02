Jornada de presentacions de publicacions periòdiques de Mallorca a Felanitx

«En un món dominat per la immediatesa digital, encara hi ha qui aposta pel paper com a espai de reflexió i compromís. Vine a descobrir les publicacions de la contrada, que segueixen donant veu a la cultura, la informació i la resistència». Així ha explicat l'espai popular de Felanitx, Es 4 Cantons, la jornada que han organitzat per al dissabte 15 de febrer, a les 17 hores.

Una jornada que servirà per a conèixer publicacions periòdiques de Mallorca com Revista Morlanda, creació literària i noves veus en català, Nosaltres, publicació autònoma i antiautoritària, S'altra Música, crònica de l’escena, i el Setmanari Felanitx, mitjà històric de la premsa forana.

«Donam suport als mitjans locals, autogestionats i en català!», han assenyalat.