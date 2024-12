El PP impedeix la derogació de la llei de memòria democràtica i Vox l'acusa de trair als seus fundadors

Dimarts matí el ple del Parlament ha tombat, amb els vots en contra de l'esquerra i l'abstenció del PP, la proposta de Vox per a derogar la llei de memòria democràtica entre retrets mutus dels quals van ser socis d'investidura.



L'intent de Vox de liquidar la llei de memòria democràtica no ha prosperat, com estava previst, gràcies a l'abstenció del PP en virtut dels acords aconseguits amb l'oposició per a tirar endavant els decrets d'inundables i de correcció de les esmenes aprovades «per error" i que han estat convalidats també aquest dimarts.



El debat, l'últim punt de l'ordre dia del ple d'aquest dimarts amb el qual finalitza l'actual període de sessions, ha estat marcat per les acusacions creuades de traïció i retrets que s'han llançat des de la tribuna els diputats de Vox i el PP.



Mentre que Vox ha acusat el PP de trair als seus votants, a la memòria de només una part de les víctimes de la Guerra Civil i fins i tot als pares fundadors del seu partit, el PP ha acusat els diputats de Vox de trair el pacte d'investidura quan no els varen deixar tornar a votar les esmenes aprovades «per error» a la llei de simplificació administrativa i conduir inevitablement a la retirada dels pressupostos autonòmics després del bloqueig en les negociacions.



El debat ha estat seguit des del Saló de Passos Perduts per diverses desenes de persones, entre elles, representants d'entitats com Memòria de Mallorca i Amnistia Internacional i organitzacions socials i sindicals, que han celebrat i rebut amb aplaudiments que la proposta de derogació finalment no hagi prosperat, i als qui el portaveu del PSIB, Iago Negueruela, ha agraït que hagin liderat la lluita per la dignitat i la memòria.



El socialista ha afirmat que avui la democràcia guanya, encara que sigui «una victòria a mig fer» perquè l'objectiu final de l'esquerra, ha afegit, és fer comprendre al PP que «la memòria no s'ha de tocar».



«El PP ha d'assumir que la memòria és bàsica perquè ens fa una democràcia més forta i més viva. Amb la memòria no es negocia i no es mercadeja», ha afegit. En paraules del portaveu del PSIB en la cambra «els que no volen la memòria són els que permeten que la història es pugui repetir i els que consideren que els algorismes manejats per ultres informen millor que les escoles».



El socialista ha demanat al PP que «canviï el xip» i que no torni a posar la memòria en dubte. «Si un error ens ha portat a això, no tornin a cometre l'error de posar la memòria en joc».



UN PAÍS MÉS JUST

La diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon, en la seva intervenció, ha reivindicat que avui les Illes Balears «seran un país millor i més just i que avui guanya la veritat, la justícia i la reparació». En tot cas, l'ecosobiranista ha insistit que el debat no s'hauria d'haver produït, lamentant que faci un any i mig que es mercadeja amb la memòria i el record i el dolor de les famílies.



Ramon ha recordat els «fets lamentables» protagonitzats pel president del Parlament, Gabriel Le Senne, i ha criticat que segueixi en el càrrec. «Tenim un president indigne del seu càrrec i que no compta amb el suport majoritari de la Cambra», ha afirmat.



Per part de Més per Menorca, la diputada Joana Gomila ha criticat les incoherències del PP i les actituds de Vox de les quals, ha afirmat, la societat «n'està farta». La menorquina ha expressat el seu desig que Le Senne no incorri en comportaments com en els anteriors debats de memòria en la Cambra.



La diputada d'UP, Cristina Gómez, ha criticat el, al seu judici, fals dilema de la presidenta del Govern, Marga Prohens, d'haver de triar entre la memòria «i les coses del menjar» en qualificar de «prescindible» la llei per a centrar-se en el present i el futur. «No hem de jugar a la desmemòria 'soft'», ha conclòs. Ha demanat al Govern que blindi i desenvolupi la llei demostrant que no és una moneda de canvi. Per a la diputada d'UP la no derogació és una gran notícia, però no és una victòria. «No sabem què demanarà Vox en la pròxima ocasió», ha assenyalat.



VICTÒRIA DE LES IDEES

El diputat de Vox, Sergio Rodríguez, ha acusat el PP de cometre una «profunda equivocació» en oferir a l'esquerra una victòria en el pla de les idees. «Els decrets, el pressupost i els governs van i venen, però les idees romanen i cada vegada que es guanya en el debat de les idees, la nostra llibertat es fa una mica més petita», ha afirmat. Rodríguez ha recordat al PP el paper en la Transició de diversos ministres de Franco i fundadors del que avui és el PP.



«Vostès avui amb el seu vot diran que els seus fundadors eren una banda de feixistes i es pegaran un tir amb les bales i la pistola de l'esquerra. Avui, quan pitgin el botó, no és a Vox a qui comprometen, és a vostès i als seus pares fundadors», ha assenyalat Rodríguez.



El diputat de Vox ha parafrasejat les últimes paraules d'Aurora Picornell, «amb quines bales matareu les idees», preguntant-se «amb quines lleis matareu les idees». S'ha mostrat convençut que tard o d'hora aquesta situació serà revertida. «Més prest que tard totes aquestes lleis de memòria cauran, segur», ha apuntat.



En la seva rèplica, Iago Negueruela ha defensat, dirigint-se al diputat de Vox, que les lleis de memòria són precisament per a evitar que «personatges com vostè no digui segons quines coses i amb vídeos de TikTok el vegin al·lots de 15 o 16 anys».



«Els anaven a lliurar molt més que la memòria», ha apuntat dirigint-se a la bancada del PP.



En la seva contrarèplica, el diputat de Vox ha acusat l'esquerra de no voler una llei de memòria «sinó lleis de venjança i revenja». Rodríguez ha acusat el Govern central d'organitzar un centenar d'actes pels 50 anys de la mort de Francisco Franco per a «tapar les seves vergonyes».



LLEIALTAT DE VOX

La diputada del PP, Cristina Gil, ha justificat l'abstenció del seu grup que ha impedit la derogació de la llei de memòria en la ruptura de Vox i en la seva «deslleialtat» en relació amb l'aprovació de les esmenes «per error». «El PP sempre està obert al diàleg, però amb el puny tancat no es poden estrènyer les mans», ha afirmat.



Gil ha recordat que la llei estatal de memòria és més moderna i que continuaria donant resposta a les polítiques de memòria en el cas que s'hagués derogat la llei autonòmica. «Era un punt buit de contingut», ha afirmat en relació amb el punt 48 de l'acord amb Vox.



Dirigint-se als diputats de Vox ha recordat a Adolfo Suárez quan va dir que «no es pot demanar ni oferir el que no es pot lliurar perquè es juga la mateixa existència dels interlocutors».