Creus que la no derogació de la llei de memòria democràtica és un triomf de la societat civil?

Sembla que el seny i la justícia s’han imposat a la intransigència i el revisionisme històric. Després del trencament entre PP i Vox, el partit liderat per Marga Prohens ha arribat a un acord amb els grups de l'esquerra per a no derogar la llei de memòria democràtica. Una fita de la lluita de la societat civil, però que alguns sectors es prenen amb cautela davant el que podria ser només un càlcul polític i partidista del Govern.

En aquest sentit, la Plataforma per a la Memòria Democràtica ha assenyalat que no s’acaba de refiar de l'acord, però ha considerat que, en aquest cas, és «una victòria de la societat civil». Així, segons la seva portaveu, Maria Antònia Oliver, tombar la iniciativa de Vox ha suposat una victòria clara de la lluita de les entitats memorialistes.

No obstant això, la Plataforma ha condemnat que s'usi la memòria democràtica, «una qüestió de drets humans», com a «moneda de canvi» en negociacions. «No té perdó que ens hagin fet estar un any i mig d'aquesta manera», ha lamentat Oliver. La Plataforma «continuarà lluitant perquè la llei es desenvolupi» perquè en un any i mig «no han fet pràcticament res». «La lluita continua», ha reafirmat.

Donada aquesta situació dBalears demana als seus lectors si consideren que la no derogació de la llei de memòria democràtica és un triomf de la societat civil. Les possibles respostes de l’enquesta són les següents:

-Sí, és un triomf dels drets i la justícia.

-No, només respon als càlculs polítics del Govern.