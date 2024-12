El GOB celebra la demolició dels apartaments il·legals de Cala Llamp, «un símbol més de la lluita ecologista»

El Grup Balear d'Ornitologia (GOB) ha celebrat aquest dijous la demolició dels apartaments il·legals de Cala Llamp (Andratx), situant-los com «un símbol més de la lluita ecologista en defensa del territori i contra la corrupció urbanística» com les Covetes o Llucalcari.

En un comunicat, els ecologistes han valorat que amb la demolició acaba la història dels apartaments il·legals, la llicència dels quals va ser recorreguda el 2006 i que va motivar una sentència d'anul·lació el 2009 que va ser confirmada el 2011.

Tot i això, segons el GOB a partir d'aquell moment es varen succeir dilacions en l'execució de la sentència per part de l'Ajuntament d'Andratx. «19 anys de lluita. 19 anys de dilació d’un procés pel restabliment de la legalitat urbanística», ha remarcat l'entitat.

El temps transcorregut entre el recurs, la sentència i l'execució final, per al GOB, ha posat en evidència la dificultat que té l'acció pública per fer que les institucions i la justícia actuïn de manera diligent, ràpida i contundent contra la indisciplina i la corrupció urbanística, «fins i tot en casos tan clars com el de Cala Llamp».

Cal recordar que els 12 apartaments il·legals de Cala Llamp formaren part de l’operació Voramar, que va destapar una xarxa de corrupció a l’Ajuntament d’Andratx en temps d’Eugenio Hidalgo.

Ara toca Monport

El GOB assenyala que el restabliment de la legalitat urbanística a Andratx no acaba amb Cala Llamp. A Monport hi ha encara 50 habitatges, piscines, aparcaments i dotació de serveis urbanístics il·legals en una zona protegida des de l’any 1991, on la mateixa trama de corrupció va otorgar una llicència nula de ple dret i també va iniciar un procés judicial que va acabar amb una sentència del TSJB.

Cal recordar que l’agost de 2021 es va publicar al BOIB el conveni d’encomana de gestió de l’Ajuntament d’Andratx a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge del Govern de la redacció del projecte de demolició de les edificacions existents al carrer Ramat del Port d’Andratx i que la darrera actuació municipal és el ple del 2.12.2022 presidit per l’actual batlessa, Estefania Gonzalvo Guirado. El Consell, que al 2017 n'exigia la demolició, no ha tornat a insistir en l’execució del restabliment de la legalitat, tot i l’acusació particular i la demanda explícita al 2017. «Cal ara, demanar a l’Ajuntament, quina serà la següent passa en aquest cas», remarquen els ecologistes.