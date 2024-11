La UIB també suspèn l'activitat lectiva de dimecres al matí

Els serveis tècnics continuen fent feina per restablir el subministrament elèctric i els serveis afectats per l’avaria a la xarxa elèctrica de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Tot i que les previsions són que al llarg de la nit d’aquest dimarts quedin restablerts tots els serveis, per tal de garantir amb total seguretat que no hi haurà més incidències, se suspenen les activitats lectives del torn de matí de la UIB previstes per a dimecres, 27 de novembre, a tots els estudis oficials, no oficials i de formació permanent a tots els edificis del campus de Palma, i les classes per videoconferència a les seus de Menorca i d’Eivissa i Formentera.

La matinada del 26 de novembre s’ha produït un curtcircuit a la xarxa elèctrica de l'edifici Beatriu de Pinós. Aquest edifici inclou un node clau de la xarxa de mitjana tensió que connecta diversos edificis del campus. Com a conseqüència de l'avaria, una part significativa dels edificis del campus han quedat sense subministrament elèctric.

Des del primer moment, els tècnics han treballat intensament per a restablir el subministrament. Durant les tasques de reparació, al voltant de les primeres hores de l’horabaixa, s'ha produït una segona incidència també a l'edifici Beatriu de Pinós. Aquesta vegada, ha esclatat un conjunt de cel·les que actuen com a interruptors de seguretat a la xarxa de mitjana tensió. Els tècnics han iniciat immediatament els treballs per a substituir les cel·les afectades i assegurar el restabliment del servei elèctric de manera segura i definitiva.

«Volem expressar el nostre sincer agraïment a Endesa pel seu suport crucial, especialment per la ràpida gestió i subministrament dels recanvis necessaris per a la reparació. No obstant això, encara s'està fent feina per restablir la normalitat. Disculpau les molèsties. Us continuarem informant de la situació pels canals oficials», ha assenyalat la UIB.