Més de 500 adhesions en 24 hores per a aturar el decret-llei que permet edificar i legalitzar en zones inundables

El Govern de Marga Prohens va fer aquest dimecres les primeres declaracions afirmant que estan disposats a rectificar la construcció en zones inundables. Des del GOB Mallorca celebren que el Govern «entri en raó» i es plantegi aturar els efectes del decret-llei que va aprovar el mes de maig i que permeten edificar en zones inundables. «Però no basta», remarquen.

Recordem que via decret-llei de simplificació administrativa, el que des del GOB anomenen el Decret-Llei d’Amnistia, el Govern de Marga Prohens va impulsar, entre altres coses, per via d’urgència:

La possibilitat de contruir i edificar en zones de risc (inundacions, incendis, esllavissament…).

La legalització indiscriminada d’edificacions i usos en sòl rústic, moltes d’elles situades també en zones de risc d’inundacions.

L'entitat ecologista va sol·licitar que el Govern de l’Estat intercedís via recurs d’inconstitucionalitat per a suspendre immediatament els efectes d’aquest decret-llei, però el Govern de Pedro Sánchez no ho va fer. Ara, el Parlament de les Illes Balears está tramitant la validació d’aquest decret llei i el proper dimarts el ple del Parlament té previst aprovar aquesta norma i donar llum verda a les construccions en zones inundables.

Des del GOB adverteixen que «no només no s’ha de permetre construir noves edificacions en zones de risc d’inundació, sinó que cal paralitzar la legalització indiscriminada de cases i usos il·legals en sòl rústic que també es troben en zones inundables i altres zones de risc».

Per això, continuen movent l’adhesió a la petició llançada aquest dimecres, que ja ha aconseguit més de 500 suports. «Perquè exigim un gir radical de les polítiques d’ordenació i gestió territorial. El canvi climàtic és ja 'la nova normalitat'. Les Illes Balears han canviat i ens calen polítiques d’adaptació a l’Emergència Climàtica. Ens hi jugam la vida». El formulari es pot signar aquí: https://t.co/Up10IyQHxs