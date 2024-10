L’estudi de càrrega del Consell de Mallorca proposa regular l’entrada de vehicles i una taxa per als cotxes que no tributin a les Balears

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha presentat aquest dimecres les conclusions de l’estudi de càrrega encarregat per la institució insular. Entre les propostes principals de l’anàlisi tècnica destaca la necessitat de regular l’entrada de vehicles a Mallorca i una taxa de caràcter dissuasiu amb l’objectiu de reduir la congestió que pateixen les carreteres de l’illa en determinats períodes de l’any. Les dues mesures van dirigides als cotxes que no tributen a les Illes Balears. Per això, Galmés ha anunciat que elevarà aquestes propostes a la Comissió de Mobilitat de Mallorca i a la Mesa per la Sostenibilitat que impulsa el Govern, per tal de consensuar una iniciativa legislativa a debatre en el Parlament.

L’estudi de càrrega proposa que el Ple del Consell de Mallorca fixi de forma anual o biennal un sostre de vehicles que no paguin l’impost de circulació a les Balears i arribin pels ports de Mallorca. De la mateixa manera, recomana regular el nombre màxim de turismes dedicats al lloguer (rent a car) a l’illa. Pel que fa a la taxa per als cotxes que no tributin a les Balears serà només en temporada alta.

La dada principal que apunta l’estudi elaborat per la consultora especialista en mobilitat CINESI és que el 2023 entraren pels ports de Mallorca un total de 324.623 vehicles en règim de passatge (amb conductor). Això suposa un 108 % més que el 2017, quan n’entraren un total de 156.413. Si als 324.623 vehicles que entraren el 2023 sumam els 55.005 que entraren com a mercaderia (damunt camions), ens trobam que a Mallorca desembarcaren l’any passat un total de 379.628 vehicles. Aquesta xifra representa entre un 35 % i 40 % del parc mòbil dels residents, ja que el nombre de vehicles dels mallorquins el 2023 era de 829.000 cotxes.

Galmés ha apuntat que, segons l’estudi que analitza la setmana de major mobilitat del mes d’agost, «el sostre ideal de vehicles de Mallorca és de 834.263, si agafam de referència l’any 2017, quan les nostres carreteres encara no havien assolit el nivell de saturació dels darrers anys». «Una dada que contrasta –ha indicat Galmés– amb els 956.660 cotxes que circularen per les carreteres de Mallorca en la setmana punta del mes d’agost de 2023».

PRINCIPALS DADES I MESURES QUE PROPOSA L’ESTUDI

El 2023 entraren a Mallorca 379.628 vehicles, el que suposa un 108 % més que els turismes que entraren a l'illa el 2017. Així mateix, l’estudi apunta que un total de 33.931 vehicles que passaren pels ports de Mallorca l’any passat es quedaren dins la nostra illa i és de suposar que seguiren circulant. Entre 2020 i 2023 un total de 109.443 cotxes arribaren pels ports i han quedat a Mallorca.

L’estudi analitza dues possibilitats de sostre vehicular. Conservar un nombre de vehicles similar al de 2017, per tal de mantenir la fluïdesa de les carreteres, que en aquest cas apunta que sobrarien uns 122.397 cotxes anuals. Tot això a partir d'un sostre ideal, que serien els 834.263 vehicles analitzats durant la setmana de major mobilitat del mes d’agost. El 2023, la setmana punta de l’estiu, arribaren a 956.660 cotxes. La segona possibilitat, manco restrictiva, seria la d’agafar les xifres de 2018, però tot i així en aquests moments sobrarien a Mallorca 93.599 cotxes.

Les dades de telefonia mòbil, analitzades per l’estudi, apunten que el juliol de 2023 es detectaren una mitjana d'1.308.704 viatges diaris intermunicipals, dels quals el 81 % són fets per residents a Balears, mentre que el 19 % restant es correspon a visitants. No obstant això, també explica que el creixement poblacional respecte el 2017 se situa en valors del 7 %, mentre que l'increment del trànsit a les carreteres de Mallorca arriba a l'11,5 %. S'observa, per tant, com el creixement del turisme coincideix amb un increment de la intensitat mitjana diària (IMD) de les carreteres.

L’estudi també ha pogut comprovar com l'estada mitjana dels turistes ha decrescut al llarg dels anys, fins a situar-se en els sis dies de mitjana en el cas del turista espanyol i al voltant dels set dies pel que fa als turistes estrangers. Cal considerar, assenyala l’estudi, que una estada més curta suposa un nombre més gran de viatges diaris amb l'objectiu de visitar els mateixos llocs en menys temps, el que també pot portar a un augment del cotxe de lloguer en detriment del transport públic.

Entre Palma i Calvià hi ha una mitjana diària de 27.085 trajectes generats per turistes. Mentre que entre Palma i Llucmajor arriben a 18.543. Pel que fa als trajectes totals (residents i turistes), el major nombre són entre Palma i Marratxí, amb un total de 131.887 de mitjana diària; seguit de Palma-Calvià, amb 101.798, i de Palma-Llucmajor, amb 75.009.

L’estudi de càrrega, recollint dades del Pla Director Sectorial de Carreteres de Balears, apunta que el 2018 es va estimar que els cotxes de lloguer que circulaven per les carreteres de Balears en un dia tipus d'estiu era de 75.000 vehicles.

PROPOSTES PRINCIPALS

L’estudi proposa: «Aplicar restriccions d’accés de vehicles a Mallorca, prioritzant els vehicles de residents sobre els cotxes entrants pels ports. A més, la restricció pot anar associada a una taxa diària de circulació a mode dissuasiu, que l'organisme competent ha de definir. Així mateix, les navilieres hauran de col·laborar en la proposta: hauran d'avisar de l'existència de la limitació en el moment de la reserva i modificar l'oferta d'embarcament de vehicles en funció de l'aforament permès. Cal esmentar que una limitació d'aquest tipus permetria establir un control més gran sobre cada tipologia de vehicle entrant a l'illa, per exemple: sobre els vehicles de lloguer».

També considera necessari ampliar la infraestructura ciclista amb itineraris segregats i eixos cívics per unir diferents poblacions. Tal com preveu el Pla de Vials Cívics impulsat pel Consell per fomentar la mobilitat sostenible amb uns 60 quilòmetres de carrils de bicicletes i vianants: https://bit.ly/ConsellVialsCivics.

Així mateix, proposa un pla d’aparcaments dissuasius, com el que ha aprovat el Consell de Mallorca per introduir el canvi modal i fomentar el transport públic, amb 7.171 places ubicades vora les estacions de bus i tren: https://bit.ly/4hcf3Th.

Altres de les propostes nombroses de l’estudi són: la creació de plans de mobilitat als municipis i als centres generadors de trànsit; l’impuls d'iniciatives de mobilitat col·laborativa, com el cotxe compartit (carsharing) o el trajecte compartit (carpooling); la recuperació de línies ferroviàries, com és el cas de la de Llucmajor, l'increment de les freqüències de bus o carrils per al transport públic.

PROPOSTES EN ÀMBITS CONCRETS

En l’apartat de propostes d’àmbits concrets apunta restriccions, regulacions de trànsit i implantacions de busos llançadora en els punts de més saturació, tal com s’ha fet a Formentor. Mesures que ha d’aplicar la Direcció General de Trànsit (DGT) en col·laboració amb els ajuntaments.

Podeu consultar l'estudi de càrrega complet aquí.